Decano del Colegio de Abogados apela a responsabilidad de colegios profesionales para defender Estado de Derecho

Decano del colegio de abogados en una intervención

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha participado en el arranque del World Law Congress (WLC) que celebra en Madrid la World Jurist Association (WJA) y ha apelado a la responsabilidad que tienen los colegios profesionales a la hora de defender la democracia y el Estado de Derecho.Asimismo, han intervenido también Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía Española; José María Alonso, decano del ICA Madrid; María Eugenia Gay, decana del ICA Barcelona; María Emilia Adán, decana de Registradores; y José Ángel Martínez, presidente del Consejo General del Notariado.Lara ha señalado que el Derecho "es el único camino hacia la paz", haciendo referencia a uno de los temas centrales de esta edición del WLC. Más de 2.000 juristas se dan cita en la capital de España con un programa muy ambicioso centrado en tres conceptos: Democracia, Constitución y Libertad."Hay un principio fundamental que debe regir cualquier sociedad justa: las normas establecidas en el ordenamiento jurídico legítimamente establecido, no pueden vulnerarse", ha afirmado el decano de los letrados malagueños, al tiempo que ha insistido en que los colegios profesionales tienen que ser firmes y contundentes a la hora de defender la Constitución y el Estado de Derecho.En este punto, ha manifestado que "no caben las medias tintas cuando está en entredicho la fortaleza de nuestra democracia y la independencia de nuestro sistema judicial que, por otra parte, es tremendamente garantista respecto a los derechos fundamentales de los ciudadanos".Este miércoles, 20 de febrero, se le entregará el Premio Mundial de la Paz y la Libertad (World Peace and Liberty Award) a Su Majestad el Rey Felipe VI, en reconocimiento a su inquebrantable compromiso con el Estado de Derecho y la defensa de la democracia. Nelson Mandela, René Cassin y Winston Churchill son las únicas personalidades que han recibido esta distinción.En el marco de este congreso, el decano del Colegio de Abogados de Málaga ha participado además en una mesa sobre el ejercicio del derecho a la defensa y el rol del abogado.Por otro lado, el jueves se celebrará en el Colegio de Abogados de Málaga, por primera vez en España, el Día Mundial del Derecho. La World Jurist Association celebrará su Asamblea General, en la que se procederá a la elección y renovación de los cargos y al nombramiento de su nuevo presidente global.Además, la WJA entregará sus reconocimientos y distinciones a personalidades como el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda; el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes; o el ex ministro Rafael Catalá, entre otras autoridades.Por último, se desarrollará un debate sobre los desafíos actuales al Estado de Derecho en el mundo, con la participación de juristas de la talla de Manuel Aragón Reyes, director del WLC y exmagistrado del Tribunal Constitucional; Rainer Arnold, catedrático de Derecho Público en la Universidad de Regensburg (Alemania); Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo; Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana; y Camilo Rubiano Becerra, abogado y escritor colombiano.--EUROPA PRESS--