Trabajadores de Limasa

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado en relación con los resultados económicos de Limasa, la empresa de limpieza, que "no estamos gastando más", sino que "hemos gastado más que en 2017 porque hacemos más y mejores servicios, con más personal, y porque hemos pagado parte de los atrasos que la sentencia señalaba".De la Torre, tras ser cuestionado por el dinero que aporta el Consistorio para compensar que Limasa no tenga pérdidas, ha afirmado que es "cuestión de equilibrio", insistiendo en que "es el control que nos permite hacer más cosas, más de lo que tenía el contrato obligado y tenemos que pagar ese más, esa es la compensación que se trata para que haya un equilibrio en la empresa".Ha defendido, por tanto, que "no es porque sí, ni para que se lo lleve nadie calentito, es porque hacemos más cosas a favor de la ciudad, garantizado eso sí, el uno por ciento de beneficio, que es muy inferior a lo que había antes", ha concluido.Así, De la Torre ha enumerado que el beneficio es de 1,4 millones, "que va a la reserva" y ha añadido que 2018 tiene "un costo para nosotros de cinco millones más que en 2017, motivado por el incremento del número de personal "para dar mejor servicio"; además de que se ha incrementado "el baldeo en 30 por ciento respecto al año anterior, la recogida de muebles y también en papel y cartón"."Son unos resultados de lo que es recoger residuos muy brillantes en cuanto a la eficacia", ha dicho De la Torre, que ha vuelto a incidir en que "se nota esa plantilla", que costó unos tres millones de euros, pero que es "para hacer más y mejores cosas".También se ha referido a los dos millones de pago en relación con la sentencia y sobre "atrasos reconocidos", ha afirmado, recordando que la sociedad no tiene ahora mismo deuda con los trabajadores, salvo lo que diga cualquier sentencia nueva.En este punto se ha referido a la compensación y, en relación con los resultados desde el punto de vista de la empresa, ha dicho: "No es que estemos favoreciendo que haya más, sino que estamos haciendo más cosas, y en unas condiciones laborales de convenio más favorables de lo que había en el acuerdo de concesión de contrato de Limasa de cara al personal, es bueno recordarlo también"."En estos años de crisis ha habido ajustes y reducciones en el personal de empresas públicas municipales y otras y eso no se ha estado produciendo realmente en Limasa", ha destacado, recordando, de igual modo, la eliminación de la tasa de basura, que se incluyó en el IBI, "y seguimos sin ella". "Tenemos la fiscalidad más barata de todas las capitales andaluzas y grandes capitales españolas; somos ejemplares y moderados fiscalmente", ha concluido.--EUROPA PRESS--