De la Torre se incorpora como miembro de hecho y pleno derecho del Patronato del Museo Picasso Málaga

Consejera de cultura en Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se incorpora como miembro de hecho y de pleno derecho del Patronato del Museo Picasso Málaga (MPM).Así lo ha anunciado la consejera andaluza de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, al tiempo que ha añadido que la incorporación del regidor es "a título personal, no en razón de su cargo". Por ello, "De la Torre forma parte del Patronato con todos los derechos y la capacidad en la toma de decisiones y así seguirá siendo en los próximos años", ha subrayado.Del Pozo, que ha acudido a Málaga a la presentación en el Museo Picasso Málaga (MPM) de la muestra 'Olga Picasso', ha dicho estar "especialmente orgullosa" de esta incorporación y ha agregado, de igual modo, que también van "a reforzar el asesoramiento especializado para relanzar el museo permanentemente".Ha recordado, asimismo, que Francisco de la Torre ha sido miembro del Patronato a titulo honorífico durante mucho tiempo, y en esta ocasión se ha decidido, "y ha sido una decisión personal mía y de mi equipo", que De la Torre se incorpore "como miembro de pleno derecho y pueda participar en todas las decisiones de este patronato"."Francisco de la Torre ha sido una persona que ha trabajado, no sólo muchísimo por esta ciudad, sino también para que este museo sea una realidad", además de que "ha colaborado muchísimo", ha incidido la responsable andaluza de Cultura.Por ello, ha destacado que "cualquier decisión y opinión que pueda aportar dentro del patronato siempre será en positivo para este museo y para esta ciudad".La Fundación Museo Picasso Málaga. Legado Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso tiene como finalidad que la obra de Pablo Picasso sea conservada, exhibida, estudiada y difundida. Concibe el Museo Picasso Málaga como núcleo de proyección e impulso cultural y social, al que los ciudadanos acudan no sólo para el disfrute del patrimonio, sino también para ser partícipes de actividades didácticas y beneficiarios de servicios culturales.Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y Christine Ruiz-Picasso son los presidentes de honor. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ostenta la presidencia del Patronato. Christine Ruiz-Picasso es patrona legataria, ocupando Bernard Ruiz-Picasso el cargo de vicepresidente segundo.APORTACIÓN DE MÁLAGAPor otro lado, la responsable andaluza de Cultura ha destacado la aportación de Málaga al arte y la cultura de la tierra y ha dicho que ha pedido al secretario general de Cultura, Fernando Francés, que le "ayude a conseguir en Andalucía lo mucho que se ha hecho en Málaga", que ha dicho "es un ejemplo para la región".En este punto, ha dado las gracias al regidor "por el esfuerzo tan grande que has hecho": "Has conseguido que sin tener, probablemente, la infraestructura cultural y museística que puedan tener otras capitales, Málaga sea un referente, no sólo en Andalucía, sino en España y en todo el mundo".Además, ha dejado claro que el regidor tiene "todo el respaldo" de la Consejería de Cultura y "nuestra lealtad y nuestra colaboración para que Málaga siga estando en el 'top ten' de las capitales culturales en todo el mundo", ha concluido.--EUROPA PRESS--