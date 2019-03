De la Torre presenta los canales para que los vecinos propongan ideas al programa del PP en Málaga

El PP de Málaga presenta los canales para que los vecinos propongan id

El candidato popular a la Alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre, ha presentado este sábado los canales puestos en marcha para que los vecinos de la capital realicen propuestas y trasladen sus ideas de cara a la elaboración del programa electoral, destacando que "estamos en la etapa de configurar un programa elaborado de abajo arriba, con las sugerencias recibidas".Así lo ha expuesto durante un acto junto al Convento de San Andrés en el que ha estado acompañado por el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, el coordinador de la campaña en Málaga capital, Carlos Conde, y la vicesecretaria de Málaga capital, Elisa Pérez de Siles.Aquí ha subrayado que "la participación es necesaria para fortalecer la democracia y, por eso, animamos a los malagueños a remitirnos sus propuestas vía Whatsapp, en las mesas instaladas en los distritos y también a través de los Foros Ciudadanos que se están celebrando por sectores".De este modo, De la Torre ha informado de que "son muchas las propuestas recopiladas en los últimos días, de manera que el canal de Whatsapp, a través del número de teléfono 661859256, ya ha sido utilizado por casi 500 personas en menos de una semana, mientras que los Foros Ciudadanos acumulan más de 450 iniciativas", ha celebrado."Es enriquecedor y estimulante saber que a la gente le ilusiona participar, que confía en la participación y en que somos capaces de traducir en hechos lo que ellos piensan, sueñan y desean para su ciudad", ha manifestado el regidor.Al respecto ha especificado que "hemos iniciado un proceso participativo, cercano y dispuesto a dar respuesta a la gente, tal y como venimos gobernado, con conocimiento directo de cada distrito y de una manera flexible, incorporando las nuevas propuestas que van surgiendo", ha apostillado.En este punto, el candidato popular a la Alcaldía ha señalado que "ahora tenemos una Junta que reconoce que la fuerza de Andalucía está articulada en ocho provincias, que forman una enorme red de ciudades, ya que apoyar a las ciudades es inteligente", ha afirmado.Así, ha resaltado el interés del nuevo presidente andaluz, Juanma Moreno, y del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, "para apostar por el avance de Málaga, frente a años en que la ciudad no era escuchada, ni tenido en cuenta su potencial", ha lamentado."Nunca el Gobierno socialista de la Junta propuso la captación de iniciativas en Málaga a organismos europeos, pese a ser la ciudad más grande del país que no es capital autonómica", ha incidido, tendiendo la mano a "la colaboración con la Junta para atraer inversiones y generar empleo, aprovechando el talento de los malagueños".Ha afirmado que "esta nueva etapa, después de las próximas elecciones municipales, vamos a tener más posibilidades, porque vamos a tener una administración autonómica que no ponga obstáculos y que comprenda la potencialidad de Málaga; que quiera utilizar a Málaga inteligentemente para el progreso de Andalucía y de España", ha insistido.Por último, De la Torre ha resaltado que "en Málaga debemos presumir de participación frente a populismos simplificadores", alegando que "esta es la mejor solución para abordar una buena convivencia en progreso y que permita que la ciudad siga creciendo, donde la gente se sienta parte de ese proyecto colectivo que entre todos hemos ido construyendo para hacer más y mejor Málaga", ha concluido.--EUROPA PRESS--