Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado que los recientes resultados conocidos de un sondeo de cara a los resultados de las próximas elecciones municipales del 26 de mayo "nos estimulan a seguir trabajando"; aunque "las encuestas, al final, las que valen son las elecciones".De la Torre, tras cuestionado por una reciente encuesta sobre intención de voto a las municipales, que le da mayoría al bloque del centro derecha, ha señalado que es "una encuesta satisfactoria, aunque siempre aspiraremos a más resultados"."Satisfactoria por la calificación que me dan; ya que la opinión que se deduce de ahí es de amabilidad por parte de los vecinos encuestados", ha explicado, mostrando "palabras de gratitud a quienes se han expresado de esa forma".Por tanto, De la Torre considera unos resultados que "nos estimulan a seguir trabajando"; aunque "las encuestas al final las que valen son las elecciones". "La encuesta es satisfactoria y no debe servir para desmotivar, sino que tenemos que avanzar y conseguir, visto desde nuestra perspectiva, el mejor resultado posible", ha añadido.Sobre conseguir una mayoría absoluta, ha reconocido que es "difícil", pero "tenemos que transmitir que en Málaga vale la pena apoyarnos, por lo realizado y por lo que queremos seguir realizando a favor de Málaga", ha dicho.Por ello, De la Torre ha dejado claro que "no descartamos mejorar"; agregando que la postura tomada por Ciudadanos en relación con la ruptura del pacto de investidura tras el caso de Urbanismo y no mostrar el apoyo a los presupuestos municipales, que ya habían sido acordados, "me parece tan partidista, de táctica y de poner el interés del partido por encima del interés general, que no creo que vecinos de Málaga la vean positiva y puede pasar factura al grupo de Ciudadanos", ha concluido.--EUROPA PRESS--