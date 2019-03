El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado tras anunciar el PSOE que inicia conversaciones con la oposición en el Ayuntamiento para presentar una moción de censura contra el PP, que no tiene nada que decir; más aún, ha incidido en que los socialistas "hagan las negociaciones que quieran y que presenten lo que quieran", pero ha advertido de que, tras sus actos por el caso de Urbanismo y la petición de dimisión en el pleno de dos ediles y el gerente investigados, están "desautorizados", ya que sus manifestaciones son "absolutamente incoherentes"."Lo que quedó muy claro ayer --en el pleno extraordinario donde se aprobó pedir la dimisión de los concejales y el gerente de Urbanismo investigados por el caso de Urbanismo-- es que las manifestaciones del PSOE son absolutamente incoherentes", ya que, según el regidor, "pide algo que no hace y en su código ético no lo tiene".Para el regidor 'popular', "da la impresión de que lo que no quiere --el PSOE-- es que avance la instrucción que empieza, las diligencias previas, porque debe pensar que, efectivamente, esto va a ser archivado".Por ello, De la Torre ha insistido en que lo que el PSOE quiere y "pretendía ayer y sigue pretendiendo con todo este pos pleno es crear como una situación de que se penalice, se juzgue anticipadamente a quienes, en definitiva, van a ser objeto de esas diligencias previas y luego el juez hará su trabajo"."Nosotros no tenemos que hacer el trabajo del juez", ha asegurado De la Torre, para quien el PSOE "confunde el trabajo del fiscal con el juez, demostró una mezcla de conceptos y de incoherencia absoluta entre lo que es su código teóricamente, aunque luego no lo practiquen ya que ni siquiera dimiten cuando están imputados formalmente, y la realidad de lo que pedía ayer".Por ello, el regidor ha insistido a los periodistas en que "a partir de ahí, lo que diga el portavoz del PSOE me importa muy poco porque para mí queda muy desautorizado con sus expresiones ayer y con su planteamiento".Cuestionado, además, por si ve peligro real en esta hipotética moción de censura, De la Torre ha vuelto a insistir en que el PSOE "haga las negociaciones que quiera pero queda muy desautorizado con lo que hizo ayer"."DESGASTE POLÍTICO PARA MÁS DE UN PARTIDO"Más aún, De la Torre ha abundado en que "lo que haga a partir de ahora ya lo verán los grupos, si es factible, si tienen los números, si es factible ese gobierno de coalición de todos contra el PP", aunque ha dicho tener la impresión de que "ahí va a haber desgaste político para más de una fuerza política de cara a las elecciones próximas si es que lo hacen".Por otro lado, tras ser cuestionado por el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción considera su competencia el caso de Urbanismo, De la Torre ha asegurado que "no tiene ninguna incidencia, sea la Fiscalía de Medio Ambiente, la de Anticorrupción, la de cualquier fiscalía que exista, ya que el fiscal ha hecho su trabajo ya con los datos que tenía".En este punto, el alcalde ha asegurado que los grupos que han querido llevar documentos al fiscal "no han llevado las sentencias del juzgado de lo social, que no solo dice que se ha actuado bien en el plano laboral de la Gerencia de Urbanismo, sino que en el fondo de la cuestión lo ha hecho también correctamente".Por tanto, ha continuado, "hecho el trabajo de la Fiscalía, ahora corresponde hacer el trabajo al juez del número 8 y lo demás es fuego de artificio verbal, que es lo que hizo ayer el PSOE y los demás grupos", ha concluido.--EUROPA PRESS--