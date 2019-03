La Mundial Hoyo Esparteros Rafael Moneo

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este lunes en relación con La Mundial, cuyos trabajos de demolición han arrancado, que el planeamiento se ha hecho con "un cuidado exquisito en cuanto a mejorar la ciudad". Además, ha defendido que la situación actual del inmueble "no tiene ningún sentido; está muy vandalizado, está sin protección y afecta a la ordenación viaria, inclusive", por lo que se va a "crear un espacio de una calidad y dignidad como la ciudad debe de aspirar".De la Torre, tras preguntas de los periodistas, ha incidido en que es un espacio "degradado" de la ciudad que cambia "a mejor", valorando, además, el proyecto "interesante" del hotel proyectado por el arquitecto "de gran prestigio" Rafael Moneo, "que va a crear una fachada nueva en la zona del Guadalmedina, y que, inevitablemente, afecta al edificio".Ha incidido en que el inmueble tiene su "interés" pero "relativo", aclarando que "no ha estado con ninguna protección". De igual modo, ha recordado que los elementos de interés que tiene el edificio "van a ser salvados e instalados en la misma posición e insertados en un edificio idéntico que el propio Moneo ha proyectado para recordar lo que fue".No obstante, ha aclarado que ahora "está muy vandalizado, en una situación que no tiene ningún sentido, sin protección, que siga afectando la ordenación viaria, inclusive", por lo que se va a "crear un espacio de una calidad y dignidad como la ciudad debe de aspirar".FISCALÍALa plataforma en defensa del edificio presentó ante la Fiscalía de Medio Ambiente una denuncia al entender el denunciante que no había licencia que amparara la demolición proyectada, pidiendo que se adoptaran medidas cautelares para evitar el derribo del inmueble y para restablecer el orden jurídico.Al respecto, fuentes judiciales han indicado que el fiscal entiende, según los términos de la denuncia, que no existen en este momento indicios suficientes de un delito sino que se trataría de una cuestión que tiene "más cabida en el ámbito administrativo" que en el penal; además de que sólo la autoridad judicial es la que tiene competencia para acordar una medida cautelar.Así, las fuentes han indicado a Europa Press que la Fiscalía considera que habría que realizar una mínima investigación que dicho órgano no puede realizar al haberse solicitado medidas cautelares de carácter urgente.Por eso, ha decidido remitir la denuncia al Juzgado de Instrucción de Guardia de Incidencias este lunes para que si así lo estima adopte la resolución oportuna sobre esas medidas cautelares; aunque el ministerio público se muestra contrario a que se adopten al entender que no se dan los requisitos fundamentales. Asimismo, remite la causa al Juzgado Decano para que se reparta al órgano que corresponda.--EUROPA PRESS--