El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este martes la reunión mantenida entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para el seguimiento de temas relacionados con infraestructuras y movilidad y ha destacado el compromiso "firme y sólido" de la Administración autonómica, además de la del Consistorio, de seguir trabajando en materia de accesos al PTA, de cara a solucionar los problemas de movilidad en la zona."Eso tranquiliza mucho y esperamos que en no muchas fechas podamos compartir noticias con los directivos de las empresas", que se han quejado de estos problemas. Al respecto, ha asegurado que "la Junta actual conoce el tema y está muy receptiva a dar esas soluciones y respuestas", ha afirmado el regidor, que ha añadido que "quedamos en seguir trabajando de manera conjunta para dar respuesta a corto, medio y largo plazo".De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha destacado, en primer lugar, que ha sido un encuentro "interesante y muy importante" y ha añadido sobre los accesos al PTA que también se habló de la prueba de la lanzadera de bus hacia la tecnópolis, que se ha llevado a cabo, que "es una línea de trabajo interesante sin descartar otras acciones".Por otro lado, también se abordaron los carriles bici, y en concreto, la parte "parada" de la Junta, incidiendo en el deseo de que se impulsen y asegurando, de igual modo, que encontró una "respuesta positiva" de la Administración autonómica."No se notará de inmediato, pero seguro que va a ir eso a más velocidad, haciendo los proyectos, encajándolos y consensúandolos bien con el entorno vecinal", ha incidido el regidor.De igual modo, se ha referido a las 'tecnocasas', cuyo proyecto fue roto por parte de la Junta, lo que "nos ha parado la rehabilitación y actuaciones en edificios y conjuntos urbanos". No obstante, ha esperado que el nuevo convenio dé "ya el 'spring' en pocas fechas para su firma y que sea operativo, y vamos a hacer un esfuerzo colaborativo desde el Ayuntamiento", ha agregado.Sobre el metro, ha abundado en que se destacó que las obras en el centro se ejecuten "a la máxima velocidad posible", pero dentro del cumplimiento y la seguridad que tiene que tener toda obra. "Es un tema importante para no tener la ciudad durante muchos más años afectadas como ha estado", ha señalado.Para De la Torre, "lo importante es la velocidad y el compromiso de seguir atendiendo de una manera práctica y ambiciosa las necesidades de la ciudad", como los accesos al PTA, ha remarcado.También ha dicho que lo que sí le da "una gran alegría y satisfacción son unos responsables autonómicos muy colaboradores y muy dispuestos a meter el hombro para que los temas de la ciudad se vayan resolviendo", admitiendo que "es una cuestión que sinceramente no hemos encontrado antes"."No digo que todo haya sido negativo en esta materia de colaboración, pero hay un compromiso de mayor rapidez y avance dentro de las situaciones", como es, en concreto, que el Gobierno andaluz aún no tenga presupuesto.LA MUNDIALPor otro lado, sobre el derribo del edificio de la antigua pensión La Mundial, ha recordado que ya es un tema de la promotora, que lo realizará "una vez que cumpla lo que tiene de obligado cumplimiento de retirar los elementos que son dignos de ser respetados, guardados e incorporados al nuevo edificio, tanto el exterior como el interior"."Cuando esté hecha la tarea --ha continuado-- lo normal es que empiece el derribo de la manera adecuada para que moleste lo menos posible y se pueda hacer esa transformación urbana de gran categoría que se va a hacer en la zona".Al respecto, ha reiterado que el edificio está "vandalizado" y, además, su posición "complica la ordenación nueva que se quiere hacer en esa zona", por lo que "será trasladado, reproduciéndolo en unos términos que quede integrado en la transformación urbana y va a quedar francamente bien y se van a incorporar los elementos de valor ornamental que el edificio pueda tener", ha concluido.