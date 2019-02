De la Torre descarta destituir a los ediles denunciados por la Fiscalía por supuestas injerencias en urbanismo

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este sábado que "no hay ninguna razón para destituir a nadie" ante la denuncia de la Fiscalía por el caso de supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas, en la que se insta a que declaren como investigados a los ediles Francisco Pomares y Teresa Porras, y el gerente de urbanismo, José Cardador.Fuentes del caso aseguraron a Europa Press que podría tratarse de delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación.El regidor ha respondido a las preguntas de los periodistas, tras un pleno extraordinario en la Diputación de Málaga en el que ha sido investido presidente Francisco Salado, que "es un tema sobre el que no tenemos noticia oficial", por lo que esperará a que el Juzgado decida "si quiere profundizar en el tema".Por estos motivos ha descartado avanzar si los concejales implicados estarán en las listas electorales pues "todavía no hay ningún camino judicial", por lo que se ha mostrado tranquilo y ha afirmado que él está "preocupado por el día a día y por mil cosas de Gobierno que tenemos que hacer lo mejor posible".De igual forma, ha indicado que si un juez llama a declarar a Pomares, Porras y Cardador "ya me plantearé lo que sea", así como hablará con su socio de gobierno, Ciudadanos, que explicó este viernes que pedirá la destitución de los ediles y el gerente si la denuncia "cristaliza en apertura de diligencias y, por lo tanto, pasan a tener carácter de investigados"".Asimismo, el alcalde ha asegurado que "tanto Teresa Porras como Pomares son magníficos concejales que han hecho y hacen un magnífico trabajo" y ha recordado que este tema ya fue juzgado en su momento, cuando en "la propia sala de lo social del TSJA se insistía en esa buena actuación en el ámbito laboral y buena actuación en el fondo de la cuestión".También ha indicado que le consta "que ha habido documentación pasada por la Gerencia de Urbanismo y el ofrecimiento de toda la información a la Fiscalía".Por último ha destacado que "de todo el equipo de gobierno tengo que hablar y hablo bien, porque creo que están haciendo todos un buen trabajo, esforzado trabajo"."De once distritos de esta ciudad cada concejal lleva un distrito y además llevan áreas. Creo que es difícil encontrar concejales en España que te hagan un trabajo tan esforzado y tan completo como los que forman el equipo de gobierno", ha añadido.HOTEL MONEOPor otro lado, ha calificado de "magnífica noticia para Málaga" el desbloqueo del proyecto de hotel de Moneo por la cadena hotelera H10, de la que ha explicado que tiene referencias "buenas", pues hace una gestión "desde el punto de vista de hotel muy adecuada y oportuna"."Todo eso se irá desarrollando en los términos previstos y de recuperación de todos los elementos de ornamentación que tiene el edificio y que ha sido objeto de debate --la llamada 'Mundial'-- para que puedan ser insertos en el nuevo edificio, que va a recordarnos que existió, pero con una condición que sea compatible con las necesidades de ordenación de la ciudad", ha añadido.El hotel, proyectado en la zona de Hoyo de Esparteros, está diseñado por el arquitecto Rafael Moneo, a quién el alcalde ha llamado para felicitarle pues "va a poder ver hecho un buen proyecto para la ciudad".En este sentido ha añadido que "es una manera de felicitarnos a la ciudad de Málaga porque enriquecemos la arquitectura de Málaga y dotamos de un nuevo hotel a la ciudad que lo necesita, y a parte en una zona que tiene una situación necesaria de rehabilitar y reordenar".--EUROPA PRESS--