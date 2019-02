Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y edil Teresa Porras

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha criticado este sábado que "ciertos grupos políticos se atribuyen un poder que sólo corresponde a tribunales" y ha defendido la presunción de inocencia de los ediles del PP Francisco Pomares y Teresa Porras, y el gerente de Urbanismo, José Cardador, después de que la oposición haya pedido el cese en el cargo de estas personas al conocerse que un juzgado ha abierto diligencias previas tras la denuncia por "injerencias políticas" en Urbanismo."No entraré en ese juego oportunista. Pomares, Porras y Cardador, como cualquier ciudadano, tienen derecho a ser investigados por un juez para defenderse. Respeto la presunción de inocencia", ha manifestado el alcalde 'popular' en un mensaje a través de la red social Twitter, recogido por Europa Press.El portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, afirmó este viernes que De la Torre tiene que destituir a los ediles y al gerente de Urbanismo y advirtió, también a través de Twitter, que "si no lo hace pasadas 48 horas desde que se conozca que el juez los llama a declarar como investigados, Cs romperá el acuerdo de investidura".Asimismo, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, anunció el viernes que el PSOE se personará como acusación particular tras conocerse la apertura de diligencias, mientras que Málaga Ahora pidió el cese de los ediles, a lo que se sumó Izquierda Unida-Málaga para la Gente, que además exigirá la dimisión del alcalde si esto no ocurre.El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga abrió este viernes diligencias previas tras recibir la denuncia presentada por la Fiscalía malagueña por el caso de supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas en la capital malagueña, en concreto en la promoción Villas del Arenal, según aseguraron a Europa Press fuentes judiciales.--EUROPA PRESS--