De la Torre confía en que se levante la medida cautelar de paralización del derribo de La Mundial

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha confiado este martes en que se levante la medida cautelar de paralización del derribo del edificio de La Mundial y ha dejado claro que "como es natural, se hará lo que diga el juzgado".No obstante, ha incidido en que "hemos hecho las cosas con todo el apoyo legal que tiene este tema, con todo el respaldo y seguridad legal, es obvio que eso --la paralización del derribo-- no puede ir para adelante", ha agregado, al tiempo que ha señalado que ante "una denuncia y petición, comprendo, al estar en un Estado de derecho, que se ejerciten esas acciones. Pero despejadas las dudas, el juez ya decidirá".De igual modo, ha añadido que el proyecto para La Mundial "tiene todos los apoyos legales, internos del Ayuntamiento y externos --autonomía andaluza--". "Es un tema en el cual nos estamos moviendo en una absoluta seguridad jurídica y los privados también se mueven con esa seguridad jurídica, que son a los que le paralizan", ha precisado.Asimismo, ha afirmado que "se hará, lógicamente, con las exigencias que se han planteado de salvar todos los elementos, que tienen un valor patrimonial, lo que hay de valor tanto fuera como dentro". En este punto, ha recordado que ordenó una inspección dentro "para salvar todo lo que sea salvable y de interés" para luego "instalarlo en el nuevo edificio de La Mundial, que se va a hacer con la máxima fidelidad".Por ello, ha señalado que "dicho esto, respeto el Estado de derecho, no hago como la oposición que no respeta nada las normas del Estado de derecho, sé muy bien cuáles son las separaciones de tareas y funciones y estaremos a lo que se vaya avanzando en este tema". "Se argumentará si se nos pide información", ha concluido.--EUROPA PRESS--