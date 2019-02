Metro de Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este viernes que le "choca" el interés de la concesionaria del metro al preocuparse por el coste de las obras. Asimismo, ha advertido de que si el suburbano está "bajito" en número de viajeros en cuanto al objetivo de los 20 millones para ser rentable es "porque la Junta ha sido muy ineficaz" en la obra que va desde Vialia hasta el centro de la ciudad.De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas por la advertencia de la concesionaria de que no es rentable llevar el suburbano al PTA, ha criticado que "parece que la concesionaria paga esa obra y no, esa obra es a cargo de la Junta".Ha recordado, de igual modo, que el Gobierno andaluz "ha ido liberando de la obligación de la concesionaria de hacer tramos". En este punto, se ha referido al punto de Vialia al Guadalmedia y de ahí al centro, que ha calificado como "el famoso tramo que va a pasar a la historia de las obras lentas con récord de tiempo para hacerlo", reiterando que es la Junta "la que lo desarrolla".Además, ha continuado, "el tramo que se pretendía hacia el Civil era la Junta --la que lo quería-- y lo que se plantea al PTA se plantea por parte de la Junta", ha explicado. Por todo, ha dicho que las reflexiones de la concesionaria "no sé a qué vienen"."Lo que importa es que tenga usuarios y hemos ofrecido, como hemos comentado otras veces, la colaboración de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) para que haciendo una buena intermodalidad haya el máximo de viajeros en ambos sitios porque las obras y el proyecto de metro no pueden ser bajando las cifras de viajeros total", ha reiterado.En suma, ha agregado De la Torre, que "haya una sinergia positiva", abogando por "buscar cómo se puede hacer rápido, cómo se puede hacer, inclusive, el metrobús mientras el metro se termina, y sobre todo, no olvidar para el PTA las obras que le hemos pedido a la Junta, que se acelere en su ejecución, del carril BUS-VAO para poder tener una agilidad y no haya atasco y sean los mínimos en la entrada y salida de la tecnópolis"."Me choca ese interés de la concesionaria, que se preocupe por el coste de las obras", ha reiterado, recordando que ese tramo al PTA "estaba incluido en 2003 y es una obra pedida por todos los grupos municipales".Por ello, ha valorado que la nueva Junta "haga esa apuesta hacia esa zona, dé tranquilidad a Campanillas y PTA y deje el tema hacia el norte, que es una línea distinta a la 2 es la 4, para reflexionar para ver cómo hacer lo mejor posible la conexión del norte de la ciudad con la red de metro y de la EMT".Cuestionado, en concreto, por la rentabilidad del metro si no se llega a los 20 millones de usuarios, De la Torre ha afirmado que "la concesionaria sabe que la Junta tiene unos compromisos muy chocantes desde 2014, cuando se hizo la modificación de contrato, que le supone una cuantía de unos sesenta y tantos millones al año para equilibrar cuentas, la tarifa técnica... mientras se llega a esa cifra de viajeros"."Hay un plazo de años que se ha ido prorrogando por la propia Junta anterior", ha señalado, advirtiendo, no obstante, de que "este tema es por el retraso de la obra de Vialia". "Si esa obra se hubiera hecho en sus plazos ya estaría en una cifra muy cercana a los 20 millones de viajeros; si estamos bajitos --en viajeros-- es porque la Junta ha sido muy ineficaz en esa obra. Esa es la realidad en el tema", ha concluido.--EUROPA PRESS--