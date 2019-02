Juan Cassá y Francisco de la Torre

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha criticado este jueves "la estrategia partidaria" del grupo municipal de Ciudadanos para tratar de "establecer unas distancias con el equipo de gobierno" del PP, después de que la formación naranja haya votado en contra de la expropiación de terrenos para la llegada de la UCAM a Málaga, y ha advertido de que eso "puede perjudicar a la ciudad".De la Torre, además, se ha referido a los presupuestos municipales para 2019, que tenían pactados PP y Cs, pero que la formación naranja tras romper el pacto de investidura con los 'populares' no apoyarán y eso también para el regidor "traza un perjuicio a la ciudad, clarísimamente"."El bloquear asuntos como este a nada conducen, cuando me consta que siempre han sido partidarios de que hubiera más universidades, además de la pública actual, que queremos mejorar, evidentemente", ha afeado De la Torre.Asimismo, el regidor 'popular' ha incidido en que "es bueno" que pueda haber más universidades en Málaga: "Les he oído hablar en esos términos --a Cs-- y, por lo tanto, es contradictorio que hagan ese pronunciamiento".Para De la Torre, el hecho de votar en contra de la llegada de esta universidad a Málaga, "lo interpreto como una táctica, estrategia, que es equivocada, y que entiendo que para ellos tiene un costo político, porque no es explicable"."Parece que antes no votaban en conciencia", ha agregado, cuestionándose si es "que votaban en contra de su conciencia cuando estaban votando anteriormente en los mismos criterios que el PP". "Es un tema donde nos olvidamos que la clave en política es además de servir y respetar las leyes, la Constitución, entre otras, que es la fundamental norma; es también el servir al interés general y bien común".Por tanto, ha dicho, "cualquier otra consideración de tipo partidario, de interés de partido, debe quedar marginada respecto a servir al interés general", ha concluido.--EUROPA PRESS--