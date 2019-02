Daddy Yankee, Back to the 90's, Danza Invisible y Cantajuegos se unen al cartel del Marenostrum de Fuengirola

Ana mula alcaldesa de fuengirola presenta actuaciones marenostrum fest

La alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Ana Mula, ha presentado este viernes los nuevos conciertos que tendrán lugar en el Marenostrum 2019. Así, a Bob Dylan, Manuel Carrasco, Izal, el festival Rock the Coast o Rod Stewart se suman otros espectáculos como el MUF Beach Festival con Daddy Yankee como cabeza de cartel, Danza Invisible, Back to the 90's y Cantajuego, entre otros.Ha subrayado en rueda de prensa que el Marenostrum de este año "va a ser espectacular". "Estamos preparando conciertos para todos los públicos, pensando en todos los gustos y en todas las edades.Fuengirola es ya un referente para los amantes de la mejor música, por lo que seremos un foco de atracción", ha sostenido.Mula ha indicado que la web de Marenostrum se ha renovado, siendo "más intuitiva y atractiva". En ella los usuarios podrán consultar toda la información de los artistas, así como del recinto y las entradas.El 1 de junio llegará por segundo año consecutivo el MUF Beach Festival, tras el éxito conseguido el año pasado con artistas como Ozuna y Natti Natasha. Ahora llega a la falda del Castillo Sohail con Daddy Yankee, artista galardonado con varios premios MTV y Grammy Latinos y que será el protagonista del cartel al que se unirán el DJ local Carlos Osuna, Clase-A, Omar Montes, Jthyago, Los Minions, Ofi la Melodía, Alba Dreid, Ricky Guay, Laura Rubio, Xquisit, Sami Duque, Samueliyo Baby, Dominik DJ, Bruno Dass, Koke Gálvez, Dj Negro, Ariel Murillo como presentador, y Gym Victory Escuela de baile acrobático junto a Shine School.El 20 de julio llegará un grupo que la alcaldesa ha calificado como "mítico, un referente del pop nacional": Danza Invisible. La banda de Javier Ojeda llega para conmemorar el 30 aniversario del concierto que ofreció en la Plaza de Toros donde interpretará temas de aquel evento y nuevas canciones. Contará también con los mismos teloneros de entonces: los fuengiroleños Currito y los Escombros y con la Fuengirola Very Big Band, "que no son otros que el combo de 40 músicos de extraordinaria experiencia que forman la Banda Municipal".Tocarán con arreglos realizados ex profeso por Jose Carra, gran músico de jazz malagueño responsable del último trabajo de Miguel Poveda. Y habrá tres invitados especiales, cuyos nombres por ahora no se han querido desvelar.El 27 de julio la Loma del Castillo Sohail se convertirá en una fiesta con Back to the 90's, un macroconcierto de siete horas donde el público tendrá oportunidad de bailar, disfrutar y revivir esa época. Por el escenario pasarán Ace of Base, Dr. Alban, SASH!, Rozalla y Double You, este último grupo italiano ofrecerá su primer concierto en España en el Marenostrum tras años de retiro.Los más pequeños de la casa también tendrán su lugar en el Marenostrum 2019 con el conocido grupo Cantajuego y su espectáculo SuperÉxitos-Tour2019-2020. Su show es un espectáculo donde el grupo EnCanto reafirma los valores de su proyecto: la colaboración, el trabajo en equipo, la empatía, pero sobre todo la importancia del respeto a los demás.Mula ha asegurado que esto es sólo un adelanto y que en breve se darán a conocer el resto de artistas que conformarán el cartel de este verano. A juicio de la alcaldesa, este año se doblarán "fácilmente el número de asistentes al Marenostrum"Por la Loma del Castillo Sohail, un recinto que la alcaldesa ha descrito como "único por estar enmarcado por la fortaleza y el Mediterráneo", pasarán este año leyendas como Bob Dylan (4 de mayo) y que está teniendo un gran ritmo de ventas; Manuel Carrasco (17 de mayo), quien en apenas 48 horas colgó el cartel de completo;Rod Stewart (3 de julio), que ya cuenta con la mitad del aforo vendido y que supera ya el ritmo de ventas de Sting, que estuvo en Fuengirola en 2016.También Leiva está prácticamente con las entradas agotadas con más de 1.900 ya distribuidas, y el Rock the Coast (del 13 al 15 de junio), que contará con Scorpions, Europe, Ritchie Blackmore's Rainbow y otros 40 artistas más.La anterior edición de Marenostrum se saldó con más de 50.000 espectadores. Cifra alcanzada entre todos los conciertos ofrecidos, que consolidaron este festival en el verano de la Costa del Sol. Por el recinto ya han pasado artistas de la talla de Sting, Ricky Martin, Vetusta Morla, Simply Red, Santana, Alejandro Fernández, Luz Casal, Sting o El Barrio, entre otros muchos.--EUROPA PRESS--