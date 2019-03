CSIF Málaga denuncia ante la Inspección de Trabajo un brote de sarna en la residencia de mayores de El Palo

El sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF Málaga ha denunciado ante la Inspección de Trabajo un brote de sarna en la residencia de mayores de El Palo, en Málaga capital, que afectaría a al menos dos trabajadores y dos internos.A través de un comunicado, CSIF ha indicado que es una situación que la dirección y los servicios médicos del centro han tratado de solventar proporcionando un tratamiento farmacológico a la plantilla, "sin informarles de qué dolencia estaban siendo tratados".El sindicato, según ha precisado, presentó el pasado 27 de febrero un escrito en la Delegación de Educación, Deporte, Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación en la que se pedía información sobre un posible brote de sarna en la residencia pública de El Palo, "del que aún no ha recibido respuesta", criticando, por tanto, "la opacidad que ha persistido a pesar de la gravedad de los hechos relatados, y de que los trabajadores, internos y familiares que los visitan estaban en una situación de riesgo de contagio".No obstante, según ha señalado CSIF AGJA Málaga ante la Inspección de Trabajo, "al menos dos trabajadores resultaron contagiados, así como dos internos del centro, a los que se suma otra docena de personas que están siendo tratadas de manera preventiva".CSIF Málaga ha incidido en que "no puede ocultar su indignación por la sorprendente gestión que ha realizado de este asunto la dirección del centro, que en ningún momento ha informado a la plantilla, internos y familiares de lo que estaba ocurriendo", al tiempo que ha precisado que "tampoco se ha trasladado esta situación al comité de seguridad y salud ni al servicio de PRL de esta Delegación".Según el sindicado, los trabajadores, a posteriori, han deducido con qué enfermedad podrían estar conviviendo investigando a través del tratamiento que se les facilitó, "que se les dio en mano, con su nombre en la caja exterior y que para ser recogida debían firmar en un listado en el que no se aportaba información de ningún tipo"."Es tal el oscurantismo de los responsables de la residencia que tanto trabajadores como residentes carecen de parte médico alguno", han señalado desde el sindicato, agregando que "este tratamiento está indicado frente "a distintos parásitos como Sarcoptes Scabiei, que es un ácaro y es el causante de la escabiosis o sarna".CSIF ha criticado que existe "carencia" de Equipos de Protección Individual (EPI) en este centro de trabajo, "que supone un incremento del riesgo para los trabajadores ante enfermedades infectocontagiosas, así como que no se ha realizado la evaluación de riesgos laborales".Por último, este sindicato espera que la Delegación realice una investigación "exhaustiva" de los hechos y que garantice "de inmediato la protección tanto de los usuarios como de los trabajadores del centro".--EUROPA PRESS--