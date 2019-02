CSIF Sanidad Málaga ha lamentado este jueves "la indiferencia" que está demostrando la dirección del Hospital Clínico para resolver "la falta de personal y la reparación" de instrumental del laboratorio, que, a su juicio, "está provocando nuevos retrasos en la realización de análisis clínicos que están alcanzando los diez días".CSIF ha criticado que se trata de una situación "que sería más compleja si no fuese por la implicación del personal, que está doblando turnos para evitar el colapso de la unidad".Han recordado, en un comunicado, que a principios de mes este sindicato advirtió de "los descubiertos que mermaban" la actividad de esta área, fundamental para un diagnóstico certero de los pacientes, respondiendo entonces la gerencia hospitalaria que se trataba de una situación puntual por "ausencias inesperadas".No obstante, han dicho desde CSIF, "esta justificación no fue más que una excusa, ya que desde entonces la falta de personal ha sido una constante día tras día, hasta convertirse en algo cotidiano dentro de la unidad". En este punto, han puesto como ejemplos el ocurrido este pasado miércoles cuando "se contabilizaron tres descubiertos"."Esta merma de la plantilla está teniendo una incidencia negativa directa en los tiempos de elaboración de los análisis, que se están prolongando hasta los diez días", han señalado, añadiendo, de igual modo, que "este plazo podría ser mucho más elevado si no fuese porque los profesionales de Laboratorio están doblando turnos para intentar de dar salida al trabajo acumulado".Según CSIF, "los continuos descubiertos no son el único problema al que se enfrentan los trabajadores de la unidad", ya que, "las averías del instrumental es otro de ellos", aludiendo que "ahora le ha tocado el turno a una conocida como descorchadora, cuya función es retirar los tapones de los recipientes que contienen las muestras"."Esta incidencia, además de ralentizar notablemente el trabajo, supone una grave exposición a riesgos biológicos para el personal, ya que la medida de la gerencia hospitalaria para intentar solventar la avería ha sido designar a un empleado para descorchar las muestras a mano", ha explicado.Por todo ello, desde CSIF Sanidad Málaga se exige a la gerencia del hospital "que ataje de una vez el problema, aparque las medidas cosméticas y aplique un refuerzo de personal que acabe con la situación actual". Además, considera "necesario incrementar" las labores de mantenimiento que prevengan las continuas averías del instrumental.CENTROPor su parte, desde el Hospital Clínico han precisado que "se han producido una serie de bajas en personal técnico del área de Laboratorios en las que la dirección ya se encuentra gestionando para su cobertura".Además, han añadido que "en cualquier caso, esta situación, que ya ha sido solucionada en parte por la contratación de nuevos profesionales, no ha afectado a nivel de rendimiento asistencial".--EUROPA PRESS--