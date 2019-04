Málaga.- CSIF critica "la situación de abandono" del Conservatorio Sup

CSIF Educación Málaga ha criticado este martes "la dejación" de la Junta de Andalucía "ante el precario estado" en el que se encuentra el Conservatorio Superior de Música y ha exigido que "se dote a los docentes y al alumnado de unas instalaciones dignas y medios necesarios para desarrollar una enseñanza de calidad".Desde el sindicato han lamentado, en un comunicado, que "la lista de deficiencias detallada por los docentes y alumnos que cada día acuden a este edificio público ubicado en la plaza Maestro Artola es un auténtico despropósito", añadiendo, al respecto, que se pone de relieve "la inacción" de la Administración autonómica "ante una problemática enquistada desde hace años".El responsable de CSIF Educación Málaga, Francisco González, ha criticado que el conservatorio se encuentra "en una situación de abandono" y ha lamentado que la Administración "ha mirado hacia otro lado" a pesar de las sucesivas quejas de los afectados."No estamos hablando de un problema nuevo, no ha surgido de la noche a la mañana, es la consecuencia directa de una actitud de dejadez", ha añadido.La Asamblea de Profesores del centro y el alumnado han redactado y suscrito un texto con una serie de reivindicaciones al que se ha sumado CSIF registrando un escrito para que la delegada provincial de Educación, Mercedes García, reciba a los afectados y conozca de primera mano cómo es su día a día en "un edificio inadecuado y con una falta de medios alarmante"."Los nuevos responsables de Educación en la Junta de Andalucía tienen la oportunidad de acabar con una situación injusta que se ha extendido año tras año por la desidia de los gobiernos anteriores. Esperamos que recojan el guante y no vuelvan a dejar abandonados a estos docentes y alumnos", ha agregado González.En el citado escrito se detalla que el edificio cuenta con las mismas puertas y ventanas desde su inauguración en 1971, "lo que provoca un problema de climatización que se extiende a otras salas --como la Falla o Seminarios-- y que ha dejado instantáneas como la de los docentes del centro realizando las pruebas de audición tapados con mantas"."La presentación de los Trabajos de Fin de Estudios se convierten en pruebas de 'supervivencia' en el escenario", han transmitido los afectados a CSIF, que hacen hincapié en que los problemas de humedades y los fallos eléctricos "son persistentes", con el riesgo para la seguridad que esto representa.A esto, han dicho, "se une la escasez de aulas y su poca idoneidad para que en ellas se impartan clases de música parecen trasteros, ya que conservan su estructura y terminación original", "con paredes de corcho y moquetas con una antigüedad de casi medio siglo" que se convierten en "nidos de ácaros".De igual modo, también han criticado que la "falta de material" que provoca que, por ejemplo, no haya instrumentos necesarios para desarrollar asignaturas como la de percusión y que los escasos que se adquieren se tengan que pagar a plazos porque no hay presupuesto."Esto provoca algo tan increíble como que alumnado que en un futuro puede trabajar como docente llegue a obtener un título superior sin la posibilidad de haber visto una serie de instrumentos sobre los que supuestamente deberá enseñar", ha detallado González, al tiempo que ha agregado el material existente es amateur y, "en muchos casos, está obsoleto o inservible".Por todo ello, los docentes y alumnos esperan que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía "tenga una especial sensibilidad" con los cerca de 400 alumnos y 70 docentes que acuden a diario a este centro y atienda sus peticiones para acabar con una situación discriminatoria "que impide a los alumnos del Conservatorio Superior de Música competir en condiciones de igualdad de recursos con el resto de centros similares del país", han concluido.--EUROPA PRESS--