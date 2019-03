El coordinador de Ciudadanos en Marbella (Málaga), Francisco Gómez Palma, ha pedido a Partido Popular y Opción Sampedreña "juego limpio y sobre todo lealtad y legalidad, en este periodo electoral", refiriéndose a las últimas apariciones de sus líderes presentando obras municipales "cuando legalmente ya no se puede hacer"."Es algo imperdonable para cualquier político, pero más aún para alguien que lleva tantos años dedicada a este trabajo como es la señora Muñoz, que conoce perfectamente las reglas del juego", ha matizado.El líder naranja en la ciudad ha recalcado que "lo de ayer del señor Piña en El Ingenio, no tiene excusa alguna, aunque hayan cambiado de nombre no deja de ser una inauguración 'fraudulenta' del Centro de Artes Escénicas, ha hecho lo contrario de lo que la Junta Electoral de Zona le prohibió".Desde Ciudadanos Marbella se consideran estas actitudes contrarias a las resoluciones de los órganos competentes "imperdonables en una democracia del Siglo XXI". Gómez Palma ha concluido que "esperamos que este juego sucio no sea la tónica que nos espera en el periodo electoral que tenemos por delante en los próximos meses".--EUROPA PRESS--