Cs pide a Diputación implantar aplicaciones móviles indetectables para luchar contra la violencia machista

Teresa Pardo Ciudadanos Málaga

El grupo de Ciudadanos en la Diputación de Málaga pedirá al equipo de gobierno que incorpore, con carácter permanente y para futuras anualidades dentro del catálogo de programas del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, la asistencia económica para la implantación de un sistema de alerta instantánea y autónoma para la seguridad de las víctimas de violencia machista por medio de una aplicación móvil indetectable que reúna los pertinentes y estrictos protocolos de seguridad.Así lo ha indicado a Europa Press la viceportavoz de Cs en la institución provincial, Teresa Pardo, quien reclamará, asimismo, una campaña de difusión entre los ayuntamientos malagueños sobre los beneficios para las potenciales víctimas de violencia machista, el uso mediante 'smartphones' de 'apps' indetectables que alerten en tiempo real a las unidades de emergencias locales de las agresiones que pueden ser objeto las víctimas.Ha incidido en la constante innovación tecnológica, que ha permitido la aparición en el mercado "de unos recursos idóneos y eficaces para mejorar la protección de las víctimas de violencia machista", como son este tipo de aplicaciones que "aceleran la petición de auxilio de las víctimas, así como la intervención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, sin existir orden judicial previa, fundamentada en el temor real de la propia víctima".Este tipo de aplicaciones, ha explicado Pardo, se instala desde un centro oficial de registro por el organismo responsable en el propio terminal de la víctima, y previa firma de documento de consentimiento expreso, se procede al alta y a la descarga de la aplicación a través de una red segura, a coste cero para la víctima.Los agentes registran el expediente en una plataforma creada para este cometido, permaneciendo su acceso restringido y absolutamente cifrado, ha incidido, añadiendo que desde hace año y medio municipios españoles vienen implantando, por medio de sus correspondientes programas de prevención y actuación contra la violencia machista, 'apps' para la teledetección de amenazas y agresiones."Este tipo de aplicaciones adquiere una especial relevancia, pues al ser indetectable y no dejar rastro de su uso, impide que el agresor detecte su presencia en el 'smartphone' de la víctima, garantizándole un espacio seguro en el que activar con rapidez la señal de peligro; y sin necesidad de visualizar la pantalla del móvil o desbloquearlo", ha indicado.Pardo ha agregado que varios ayuntamientos de dentro y fuera de la provincia de Málaga han avanzado en los trámites para su implantación: "Este tipo de aplicaciones está orientado a garantizar una mayor protección a las víctimas de violencia machista".Por ello, ha considerado "muy importante" para Ciudadanos su implantación, más aún cuando la aplicación 'S.O.S EMERGENCIAS' "se ha quedado obsoleta, por no reunir elementos esenciales como la invisibilidad y discreción de estas nuevas aplicaciones.Además, requiere para su activación la visualización en pantalla, y la secuencia de al menos dos acciones por parte del usuario para que la 'app' despliegue toda su eficacia hasta alertar a los servicios de emergencias pertinentes, que podrían realizar una llamada telefónica a la víctima para ser conocedores del estado de su situación "aunque la víctima no siempre podrá atender dicha llamada en condiciones de seguridad para su persona".Según la diputada provincial de Ciudadanos, "no basta con el compromiso de todas las instituciones políticas y sociales, ni la realización de manifestaciones o promoción de iniciativas contra la referida lacra social que terminen diluyéndose, sino que deben concretarse actuaciones efectivas y reales, que mejoren los resortes y mecanismos existentes para proteger a las víctimas de sus agresores, e intentar resolver este problema desde su raíz"."La espiral de violencia y odio, lejos de mitigarse a pesar de las iniciativas y de la concienciación social que se realizan desde las instituciones, va en crescendo", ha lamentado Teresa Pardo, quien ha trasladado que Ciudadanos es "especialmente sensible con la violencia machista y contempla dentro de su marco programático que la lucha contra esa lacra social ha de ser una cuestión de Estado".--EUROPA PRESS--