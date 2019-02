Trabajadores de Limasa

Ciudadanos (Cs) exigirá al alcalde, Francisco de la Torre, la comparecencia en el próximo pleno para que dé explicaciones sobre la política laboral y, más concretamente "sobre los puestos hereditarios en Limasa", y que informe "a las claras" su hoja de ruta para el futuro de la empresa.Así lo ha anunciado el viceportavoz de Cs en el Ayuntamiento, Alejandro Carballo, que señala a Francisco de la Torre como único responsable de la situación."Entramos en el mandato con un contrato que tocaba a su fin y con la limpieza como uno de los mayores problemas de Málaga. No seguimos igual, sino que vamos a peor. Y todo porque De la Torre, con sus dudas, complejos y líos, ha dejado que el problema de la limpieza se pudra. Estamos en una prórroga cara y que no contenta a nadie", ha agregado, a través de un comunicado.Carballo ha hecho especial mención a los puestos hereditarios en la empresa y, particularmente, a las grabaciones conocidas, en las que "el gerente de Limasa, Rafael Arjona, planteó la posibilidad de llevar a cabo un pacto de silencio con los trabajadores para mantener los puestos hereditarios una vez que la sociedad de limpieza fuera municipalizada"."Nos preocupa que siga apostándose por esta vía. Ya en la comisión de investigación que presidimos y que acabó también la Fiscalía salió a relucir que en la última década se habían heredado 196 puestos de trabajo. No es de recibo por mucho que la empresa tenga estatutos privados, pero es un servicio público", ha incidido, al tiempo que ha mostrado su preocupación por el hecho de que en las citadas grabaciones se insinúen prácticas similares en empresas como la EMT.Por último, ha recordado que "Ciudadanos siempre defiende y defenderá una Limasa externalizada y dividida en lotes por zonas y servicios. Hemos sido muy claros. Pero sólo somos tres concejales de 31 y respetamos las mayorías"."De la Torre es incapaz de hacer pública la empresa teniendo la mayoría absolutísima del pleno", ha señalado, añadiendo que "en un momento determinado pactó con nosotros un modelo híbrido en el marco de un acuerdo presupuestario. Seis meses después, en mitad de un pleno sobre el Estado de la Ciudad, nos cambió la mano y dijo que pública. Luego empezaron los culebrones. Que si encuestas, que si productividad, que si los atrasos. El alcalde y sus enredos. Como el mito de Penélope, tejer y destejer", ha criticado.Por ello, Carballo ha exigido una decisión definitiva que marque de una vez el futuro de Limasa. "No podemos seguir dándole patadas a la lata en una política que nos cuesta 96 millones de euros al año; con una falta de mecanización absoluta, y con enormes problemas laborales", ha concluido.--EUROPA PRESS--