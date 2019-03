Cs insta a revisar el protocolo del metro de 2013 para que la inversión pueda destinarse a llevarlo al PTA

Usuarios pasajeros viajeros metro de málaga personas ciudad movilidad

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) ha presentado una moción para su debate en el pleno, que tendrá lugar el próximo martes 5 de marzo, en la que instan tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía a revisar el protocolo del metro suscrito en 2013 en aquellos puntos necesarios para que la inversión existente pueda destinarse prioritariamente a la llegada del metro al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).Además, en otro de los puntos de la moción instan a ambas administraciones a mantener en la agenda política y técnica la llegada del metro al Hospital Civil "cuando haya financiación para ello".En la iniciativa, consultada por Europa Press, recuerdan que la llegada del metro a la tecnópolis "es una prioridad inequívoca" para Ciudadanos, incidiendo en los problemas de movilidad que hay actualmente y que sufren los casi 20.000 trabajadores del PTA, a lo que se suma "las dificultades de aparcamiento" en determinadas horas.Cs ha recordado las "numerosas iniciativas" llevadas al pleno, que han estado "guiadas siempre por un espíritu constructivo y en pro de buscar soluciones para facilitar la llegada de los trabajadores al PTA", lamentando que "no siempre hemos encontrado la misma sensibilidad en todos los grupos municipales", e, incidiendo, además, en la negativa de eliminar la zona azul provisionalmente mientras no llegasen nuevas alternativas de transporte público.Por otro lado, Ciudadanos critica que estuvieron "tres años predicando en el desierto" cuando pidieron al Ayuntamiento y a la Junta que se sentaran con la concesionaria y el Banco Europeo de Inversiones para tratar de permutar el "cuestionado" tramo en superficie al Hospital Civil por el ramal al PTA.EL ACCESO AL PTA, EL PROBLEMA DE MOVILIDAD "MÁS ACUCIANTE"Al respecto, han añadido que se quedaron "solos", reiterando que Ciudadanos "siempre" ha advertido de que "el problema de movilidad más acuciante que presenta la ciudad es en los accesos a la tecnópolis". Para el partido naranja, "urge abordarlo y luego seguir planificando y acometiendo el crecimiento de la red de metro".Por otro lado, han afirmado que durante el tiempo que mantuvieron encima de la mesa esta propuesta "no hubo ningún movimiento de ficha ni apoyo firme" a la misma por parte del equipo de gobierno. Además, han añadido que el alcalde, Francisco de la Torre, "en lo único que incidía era llevar el metro hasta la plaza de la Marina", algo que, han añadido, "con la planificación actual no se justifica en su relación coste/beneficio"."Lejos de buscar el acuerdo institucional, alcalde y Junta se enfrascaron en su habitual cruce de acusaciones a través de los medios", critican en la moción, al tiempo que lamentan que no hubo negociaciones y que, incluso, se optó por la vía judicial, "lo que supone una derrota política en toda regla".En este punto, han insistido en que ante "el bloqueo" y "las posibles repercusiones económicas" para el Consistorio, Cs optó por exigir a De la Torre que "cumpliera con lo firmado" en 2013, ya que, a juicio del grupo municipal "existía la obligación de cumplir lo acordado si no había voluntad por ambas partes de llegar a un entendimiento que pudiese llevar el metro hasta el PTA". "La perpetua guerra política del bipartidismo no dejaba más salida", han sostenido.Han valorado que el equipo de gobierno "cambiase de criterio" el verano pasado en cuanto a "sus prioridades" y "apostara también por la necesidad de llevar el metro hasta la tecnópolis", aunque han precisado que les hubiera gustado "contar con ese apoyo antes", además de que el alcalde "hubiese tenido presente a los trabajadores del PTA en 2013 cuando firmó aquel protocolo que hipotecó la movilidad del PTA".En este punto, la moción recuerda la iniciativa de Cs llevada a pleno sobre el metro en noviembre e incide en que "felizmente, tras las últimas elecciones andaluzas, el escenario ha cambiado radicalmente". "Un nuevo gobierno formado por PP y Cs ha dado pie a la posibilidad de que la financiación tenga al PTA como destino", han valorado, recordando el anuncio del Ejecutivo andaluz sobre el estudio de viabilidad de dicho cambio y la parada, por el momento, del tramo hasta el Hospital Civil.Para el grupo municipal de Cs "son buenas noticias", ya que, primero "parece estar más cerca la llegada al PTA, algo importantísimo para la previsión de crecimiento de la urbe tecnológica, que aspira a alcanzar la cifra de 50.000 trabajadores en el futuro y porque hará la vida más fácil a los que ya trabajan allí". También, han continuado, "porque pone fin a un choque de trenes entre instituciones que no deparaba nada bueno" para Málaga.Por ello, Cs lleva al pleno la moción para buscar apoyo de los grupos "a esta ventana de oportunidad que se abre para que el siguiente nuevo proyecto a ejecutar sea el que lleve el metro desde Andalucía Tech hasta el Parque Tecnológico de Andalucía", han concluido.--EUROPA PRESS--