Ciudadanos Málaga ha destacado que la Junta de Andalucía "ha cumplido en sólo dos meses más de la mitad de las 21 medidas comprometidas en el pacto Cs-PP para los 100 primeros días", lo que, según el parlamentario andaluz de Cs Carlos Hernández White demuestra "la velocidad de crucero" del Ejecutivo andaluz "en materia de regeneración y de solución a los problemas reales de los andaluces, que en Málaga se traducen en proyectos clave para su crecimiento".El también portavoz del partido naranja en Málaga ha señalado que "los andaluces votaron cambio el 2 de diciembre y dos meses después no sólo se están produciendo ya cambios en las políticas, sino que el optimismo ciudadano actual contrasta con la falta de propuestas de la oposición y con una actitud destructiva que estamos sufriendo en el Parlamento andaluz". Ha apuntado que el resto de las iniciativas prometidas "ya están en marcha".Hernández White ha resaltado que el nuevo Gobierno "está teniendo cercanía hacia los problemas de los andaluces", lo que a su juicio "está marcando la agenda del nuevo Ejecutivo". "Ello supone un cambio radical sobre la lejanía total hacia las provincias y la excesiva centralización que supuso el anterior gobierno", ha señalado.En Málaga, "se nota ya el compromiso", enumerando propuestas como el Puerto Seco de Antequera, "que se impulsará tras el bloqueo actual", o el tercer hospital de Málaga, "que nunca tuvo un reflejo presupuestario". También el Gobierno andaluz se ha comprometido con el hospital de Marbella.Asimismo, en cuanto a otras obras "vitales" para el crecimiento de la provincia, ha dicho que existe un compromiso con la llegada del metro al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), "del que no se hizo nada en anteriores legislaturas", y el impulso a los proyectos sobre el río Guadalmedina o el edificio de Correos.Respecto a la educación, según Hernández White, Málaga es la única provincia que crece en población y "la planificación de las necesidades educativas dejaba mucho que desear". Entre los ejemplos de "retrasos" ha aludido a los institutos de la localidad de Rincón de la Victoria o de Teatinos, en la capital, "que se planificaron tarde, después de 15 años de demandas".Hernández White ha recordado que el consejero de Educación "no sólo ha continuado con esta línea de actuación sino que se ha comprometido 4.600 nuevos puestos educativos para el 2020 con centros en San Pedro Alcántara, Estepona y Mijas, al tiempo que se anuncian nuevos proyectos en Marbella, en La Cala del Moral, un segundo instituto en Teatinos, y proyectos de futuro para El Romeral y otros cuatro municipios de la provincia".En esta materia también ha recordado el programa de refuerzo educativo en primaria para este verano, "que aún debe concretarse en cifras"; la futura ley que reforzará la autoridad del docente, y que afectará a los más de 22.000 profesores en la provincia, y la apertura de al menos un centro de bachillerato internacional en Málaga durante esta legislatura."La sensibilidad de la Junta de Andalucía hacia Málaga también se nota en las políticas de empleo", ha subrayado, recordando que esta "es una provincia emprendedora" y que las asociaciones de jóvenes empresarios o distintos colectivos "han aplaudido la ampliación de la tarifa plana al segundo año y la coordinación de las políticas de los parques tecnológicos".En materia social, ha destacado que se han desbloqueado las subvenciones dirigidas a programas de inclusión en 14 áreas desfavorecidas de la provincia y dentro del objetivo de la regeneración democrática se está impulsando la eliminación de las Unidades Territoriales de Empleo, "que forman parte de los 85 chiringuitos socialistas".Además, ha recordado que el consejero de Turismo "se ha comprometido a poner en marcha políticas para traer a Málaga eventos internacionales, lo que redundará en la creación de empleo de calidad"."Los primeros pasos del Gobierno andaluz son ilusionantes, y totalmente opuestos a lo que venía haciendo el Gobierno socialista, que ahora en la oposición está mostrando una falta total de ideas", ha concluido.--EUROPA PRESS--