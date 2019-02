Cs da por roto el acuerdo con PP en el Ayuntamiento tras la negativa de alcalde de destituir a ediles

Juan Cassá y Francisco de la Torre

Ciudadanos ha comunicado en la mañana de este lunes su decisión de romper el acuerdo de investidura con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tras la negativa de éste a destituir a los concejales del PP Francisco Pomares y Teresa Porras y al gerente de Urbanismo, José Cardador, investigados por el Juzgado de Instrucción número 8 en relación con el caso Villas del Arenal.El portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, ha dejado claro que "a partir de ahora queda roto ese acuerdo, con todo lo que ello implica. Es una pena porque Ciudadanos ha dado sobradas muestras de espíritu constructivo"."No en vano, --ha valorado-- hemos sacado adelante este mandato unos 25 acuerdos de índole presupuestaria y fiscal. El último acuerdo, lo promovimos en diciembre y en dos meses han sido incapaces de traer los presupuestos a pleno, habiendo acuerdo. La ruptura es única y exclusiva responsabilidad de Francisco de la Torre", ha agregado en un comunicado Cassá, que ha recordado que el plazo para destituir a los ediles y al gerente expiraba este lunes a las 12.00 horas.A juicio de Cassá, "como siempre, De la Torre trata de liar, enmarañar y de defenderse enredando. No puede haber ninguna discusión sobre que hay dos acuerdos firmados por el PP que atañen directamente a Málaga y que le obligaban a estas destituciones. La regeneración es una cuestión clave para Ciudadanos y se hacen firmar documentos con cada partido que quiera negociar investiduras con nosotros", ha incidido.Pese a ello, el equipo de gobierno del PP antes de que se cumpliera el ultimatun dado por Cs ha informado en un comunicado de que "no dará por roto el acuerdo de investidura" con Cs, reiterado que "se ha cumplido satisfactoriamente". También, han vuelto a incidir en que "no se ha producido imputación-acusación formal" y en que "no hay, en ningún caso, corrupción".De igual modo, el equipo de gobierno del PP mantiene en sus actuales responsabilidades a Francisco Pomares, Teresa Porras y José Cardador, "quienes ejerciendo sus derechos darán al juez todas las explicaciones que éste requiera, explicaciones que no tuvieron oportunidad de dar al fiscal".ACUERDOPor otro lado, Ciudadanos ha recordado que el Comité Nacional de Acuerdos Post Electorales aprobó en mayo de 2015 un documento que debía de ser firmado y asumido por todos los partidos que quisieran negociar gobiernos y alcaldías con Cs. El punto primero, 'Compromiso por la regeneración democrática' recogía textualmente el "separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial".Dicho documento fue remitido al alcalde Francisco de la Torre en los días posteriores a las elecciones. De hecho, el 27 de mayo de 2015 realizó unas declaraciones públicas en las que consideró "asumibles" los acuerdos planteados. Al día siguiente, 28 de mayo, fue más allá incluso y aseveró que "no son sólo asumibles, sino muy asumibles desde el plano personal" y volvió a ponerse en manos de la decisión de su partido, han recordado desde Ciudadanos.De igual modo, han agregado que el 4 de junio de 2015, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, firmó con Juan Cassá el citado documento en nombre de todo el PP provincial en un hotel cercano precisamente a la Gerencia de Urbanismo.Con ese acuerdo y, "como es lógico" afectadas plenamente por él, se activaron automáticamente tres mesas de negociación --Diputación, Ayuntamiento de Málaga y otros consistorios de la provincia--. El 4 de junio, bajo el paraguas del documento firmado por ambos partidos, empezaron las negociaciones con De la Torre para una posible investidura en Málaga capital.Para mayor abundancia, han precisado desde la formación naranja, un segundo acuerdo, esta vez en el marco de las negociaciones para constituir Gobierno en Andalucía, implica de lleno a los ayuntamientos andaluces. El punto uno, 'Tolerancia cero con la corrupción' recoge textualmente: "Ciudadanos y el Partido Popular se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial"."Asimismo, --continúan-- ambos partidos se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombrados para desempeñar cargos públicos".Por todo, según Cs, "a la vista de ambos acuerdos, queda claro que De la Torre no sólo ha incumplido con Ciudadanos, sino también con el Partido Popular. No hay otra salida, lamentablemente, que romper el acuerdo de investidura", ha concluido.--EUROPA PRESS--