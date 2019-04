Cruz Roja atiende en Málaga cerca de un 400% más de inmigrantes llegados en pateras en 2018 que en año anterior

Málaga.- Cruz Roja atendió en Málaga cerca de un 400% más de pateras e

Cruz Roja Española desplegó en Málaga 107 dispositivos por pateras con 11.097 atendidos en 2018, un 393 por ciento más con respecto a 2017 --cuando hubo 54 operativos y 2.248 personas asistidas--. Los inmigrantes, personas en riesgo de exclusión social o mayores forman parte de los 38.211 individuos con los que la organización ha trabajado en sus proyectos de Intervención Social en 2018."El año 2018 ha sido un año complicado para Cruz Roja porque creo que ha sido un año complicado también para la sociedad", ha explicado el presidente provincial de Cruz Roja en Málaga, Luis Utrilla, a los medios de comunicación momentos antes de presentar la memoria de 2018 de Cruz Roja Málaga junto al coordinador provincial, Samuel Linares.Utrilla ha especificado que en 2018 los inmigrantes y "la cantidad de personas que todavía siguen padeciendo la crisis económica que empezó en el año 2008" han centrado la atención de Cruz Roja en Málaga.Sobre la inmigración ha reflexionado que "el problema no está aquí, está en los países de origen. Las medidas son medidas estructurales, es un tema coyuntural, hay que buscar soluciones de largo alcance y tanto las organizaciones políticas como gubernamentales se tienen que hacer cargo de la solución del problema"."En el ámbito más local lo que nosotros estamos haciendo es atender a los inmigrantes que llegan en los nuevos módulos que se construyeron el año pasado en los puertos; eso nos ha dado un respiro, una dignidad a la atención que hacíamos que hasta entonces carecía del nivel adecuado para las personas que atendíamos", ha indicado al respecto.Asimismo, ha detallado que ahora trabajan en "un centro de atención y de estancia más continuado en el polígono de San Luis que pensamos que en los próximos meses puede estar en marcha y nos puede dar un respiro para atender a esas personas que así lo solicitan".Por último, en cuanto a inmigración, ha señalado que han atendido a unos 1.500 menores no acompañados y que en Cruz Roja temen que este 2019 se dupliquen los datos de 2018. "El éxito de nuestras cifras es el fracaso de la sociedad", ha aseverado.INTERVENCIÓN SOCIALCruz Roja ha atendido en Málaga a través de sus proyectos de Intervención Social a 38.211 personas (38.633 en 2017), de las que 21.670 han sido en los programas de extrema vulnerabilidad (57%), 9.641 inmigrantes (25%); 6.622 mayores (17%), 3.808 a través del Voluntariado Digital (10%), 1.900 refugiados (5%), 1.698 personas con discapacidad, 1.601 a través del Plan de Salud y 1.241 mujeres en situación de dificultad --víctimas de violencia de género o prostitución."Es un número todavía muy elevado, muy superior al principio de la crisis y refleja que no solamente los problemas sociales siguen estando ahí, sino que se han incorporado un gran número de problemas nuevos como son los trabajadores pobres, es decir, las personas que sí en las estadísticas de la crisis han encontrado un empleo pero el empleo es de una precariedad tal que no le permite sacar adelante a su familia con dignidad", ha resaltado Utrilla.En los programas de extrema vulnerabilidad se han realizado unas 50.000 intervenciones para cubrir las necesidades básicas y ha habido 29.076 prestaciones, sobre todo de alimentos y ropa, de las que 929 han sido el pago del suministro eléctrico. Asimismo, se han llevado a cabo 114 talleres de activación social, consistentes en enseñar economía doméstica, gestión del estrés o actividades de ocio.Respecto a los proyectos con personas mayores (6.622 personas en 2018, 7.151 en 2017, 4.038 en 2016 y 2.341 en 2015) ha habido un total de 101.847 intervenciones, 15 por persona, que se han basado en acciones para evitar el aislamiento y la prevención de la dependencia. El perfil de la persona atendida es el de una mujer, mayor de 75 años, viuda y sin redes de apoyo, con ingresos inferiores a 500 euros al mes y problemas de movilidad.REFUGIADOSAl trabajo con los inmigrantes se une el que Cruz Roja lleva a cabo en Málaga con los refugiados. Samuel Linares ha explicado que en la provincia se han especializado en el trato con familias que provienen de los campos de Turquía y Líbano, y que en atención se sitúa al nivel de Madrid o Barcelona.En total se ha atendido en 2018 a 1.900 personas refugiadas, cifra que también ha aumentado en los últimos años (1.752 en 2017, 1.378 en 2016 y 936 en 2015). En total se ha ofrecido asesoramiento jurídico a 1.566 personas, asistencia social a 1.003 y psicológica a 908 personas.PLANES DE EMPLEO Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIAEl Plan de Empleo de Cruz Roja Málaga promueve la inserción de quienes tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral. 2.592 personas participaron en iniciativas que luchan contra la discriminación y pretenden reducir las brechas vinculadas a origen y género a través de la formación y la capacitación profesional (en 2017 participaron 2.175 personas).Cruz Roja atiende especialmente a jóvenes en situación de exclusión, mayores de 45 años, parados de larga duración e inmigrantes y refugiados. 684 personas encontraron trabajo en 2018 a través de Cruz Roja Málaga (526 en 2017) y 271 empresas malagueñas colaboran con Cruz Roja para fomentar la igualdad de oportunidades en el empleo.Desde Cruz Roja Juventud se trabaja también para reducir la vulnerabilidad de la infancia y salvar el fracaso escolar y la exclusión. 7.707 menores fueron atendidos en el año 2018 desde sus proyectos de sensibilización, prevención de conductas violentas, educación para la salud o infancia hospitalizada.VOLUNTARIOSEn total, 4.781 personas voluntarias colaboran con su tiempo y esfuerzo en diferentes proyectos de Cruz Roja en la provincia, además de cerca de 25.400 socios individuales y 450 empresas socias.El 57 por ciento son mujeres, el 31 por ciento tiene entre 21 y 30 años, el 45 por ciento cuenta con estudios superiores y el 46 por ciento participa en proyectos de Intervención Social. Su antigüedad media es de cinco años y seis meses y dedican una media de una hora y 30 minutos a la semana.--EUROPA PRESS--