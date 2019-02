Cristina León Sánchez y Blanca María Montoya ganan el II Certamen Internacional de Poesía y Relatos de la EMT

Libros sobre ruedas elvira maeso miguel ruiz cultura EMT autobuses aut

Blanca María Montoya, en la categoría de relatos, con la obra 'Cien días para ser niño'; y Cristina León, en la de poesía, con 'Carretera junto al mar', han ganado el II Certamen Internacional de Poesía y Relatos 'Libros sobre Ruedas, Librerías en Marcha' que puso en marcha la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) con el apoyo de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) y las librerías de Málaga.Así lo han dado a conocer este viernes la concejala de Movilidad, Elvira Maeso; el director de la iniciativa 'Libros sobre Ruedas, Librerías en marcha', Manuel Francisco Reina; y el director gerente de la EMT, Miguel Ruiz.Esta iniciativa, que va ya por su segunda edición, inició su andadura en junio de 2018 y tiene como objetivo principal la promoción y el fomento de la lectura y los valores pedagógicos que desarrollan las librerías. Durante 12 meses se acerca a los malagueños, y en especial a los usuarios de la EMT, la literatura de calidad, al tiempo que se apoya a la red de librerías de la ciudad. En la actualidad se está distribuyendo en los autobuses de la EMT el ejemplar número ocho de la colección de título 'Oración', del autor Antonio Fontana.La concejala ha vlaorado la "importante" participación en esta segunda edición del certamen. Con las obras premiadas se cerrará la colección que se distribuye gratuitamente entre los usuarios de los autobuses malagueños. Este último número, que corresponderá con el libro 12 de la colección, se distribuirá durante el mes de mayo.Casi centenar y medio de participantes, entre poesía y narrativa, con una importante presencia de jóvenes autores hispanoamericanos, han presentado sus obras. En esta segunda edición destaca la cantidad y sobre todo la calidad de los escritos presentados.Esta respuesta, ha incidido, pone de manifiesto el interés que han suscitado los nombres, la variedad y calidad curricular de los escritores que han conformado esta colección, con los inconfundibles dibujos inéditos del dibujante y poeta Rafael Pérez Estrada, cedido de la colección municipal de la Fundación Rafael Pérez Estrada.El certamen está dotado con un premio de 400 euros para los ganadores en cada una de las categorías (poesía y relatos), un abono anual de la EMT (valorado en 290 euros) que permitirá viajar tantas veces quiera por las más de 40 líneas que componen la red de autobuses de la EMT durante todo un año y la publicación de su obra en el último número de la colección 'Libros sobre Ruedas, Librerías en Marcha'.La distribución de los ejemplares de la colección se realiza en los más de 250 autobuses de la flota además de en el centro de atención al cliente de la EMT situado en la Alameda Principal y en las librerías Proteo, Prometeo, Rayuela, Renacer, Luces y En Portada Comics. Se editan un total de 10.000 libros de cada uno de los 12 números que componen la colección.Los títulos seleccionados como finalistas por el comité preseleccionador y que han optado al premio han sido en la categoría de Poesía: 'Medida de Lebesgue', 'Reflejo de cometas', 'Carretera junto al Mar', 'Raíz aérea', 'Hazme ceniza', 'Todo por recoger' y 'Teoremas con nombre' En la categoría de Relato han sido 'Ruso', 'Enterrados', 'Cordura', 'Cien días para ser un niño', 'Olya' y 'Palabras que no existen'.El jurado, integrado las escritoras Inés Montes y Amaya Martínez Morales, el escritor y director de la colección Manuel Francisco Reina; el escritor y director gerente de la EMT, Miguel Ruiz; y el director de Marketing de la EMT, Francisco Ramírez, se reunió ayer, 7 de febrero, a las 17.00 horas.Han resaltado que el uso del autobús, además de contribuir a un transporte eficiente y más respetuoso con el medioambiente, permite al viajero aprovechar su tiempo para disfrutar del último ejemplar de la colección, recargar el móvil gracias a los puertos USB situados en el interior o navegar por internet con el wifi con el que cuentan 65 autobuses de la flota.Durante la pasada edición, la Cátedra de Gestión del Transporte de la Universidad de Málaga realizó un estudio que determinó que el 96,5 por ciento de los encuestados destacaron la iniciativa de crear y distribuir la colección en los autobuses de la EMT y mostraron su preferencia por los relatos con un 75,6 por ciento, frente a un 14,1 por ciento que prefería la poesía y un 10,3 por ciento que no mostró preferencia.La distribución de cada uno de los libros que componen la colección en dos oleadas separadas ha permitido que la mayoría de los usuarios interesados en la colección ha encontrado ejemplares disponibles cuando accedían al autobús. No obstante, los libros de la colección han estado disponibles en todo momento en el Centro de Atención al Cliente de la EMT y en la página web de la EMT www.emtmalaga.es.--EUROPA PRESS--