La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha destacado este jueves que la Junta de Andalucía "ha agilizado" 134 millones de euros en ayudas del ámbito rural que estaban planteadas y sin ejecutar desde 2015 y 2016, de los que 67 millones son para agroindustria.Crespo ha explicado a los medios de comunicación, momentos después de entregar en Málaga resoluciones de pago de subvenciones concedidas para la mejora de industria agroalimentaria a diversas empresas de la provincia, que "hay múltiples casuísticas" por las que estas ayudas quedaron retenidas y ha resaltado que la Consejería se encuentra evaluando el Plan de Desarrollo Rural."En la Consejería de Agricultura era todo como muy denso; en la entrega de documentación no había cruces masivos de documentación, tenían que entregar varias veces la documentación los propios beneficiarios; algunas veces se les retenía por una cuestión adicional que no iba como establecía la orden", ha detallado al respecto.Por estos motivos, ha indicado que con el cambio de gobierno han agilizado esos trámites "con cruces masivos, con no tener que entregar certificados de cada una de las cuestiones, sino que pueda ser, por ejemplo, una cuestión del catastro que tienes para hacer un certificado especial, documentación que sea más lógica y más coherente"."Hay que agilizar las ayudas, tienen que venirles a las empresas, que están creando puestos de trabajo de calidad y que están haciendo un esfuerzo personal y familiar", ha resaltado, al tiempo que ha señalado que la administración "tiene que ser ágil, en este caso que tecnológicamente esté adecuada".Crespo ha asegurado que el objetivo del actual Gobierno andaluz "es eliminar el 20 por ciento de esas trabas" y reducir los plazos de año y medio a seis meses para "dar un empujón" a la industria agroalimentaria, que representa el ocho por ciento del PIB y el diez por ciento del empleo, ha subrayado."Ya hemos hecho una mesa de trabajo que está presidiendo la viceconsejera y que además creo que está dando sus frutos. Nos hemos sentado ya con el sector, nos sentamos con las administraciones agrarias, con las cooperativas y ellos nos están también alumbrando sobre las posibilidades de futuro", ha detallado.Asimismo, ha incidido en que "la pretensión" para el nuevo Plan de Caminos Rurales, que destinará 60 millones de euros para el sector agroindustrial, "es de sacar esa orden al 100 por 100; es un cambio radical, hasta el momento era un 60-40 prácticamente con los ayuntamientos, en algunos casos las diputaciones provinciales, también".