Granada.- La Junta vigilará las macrogranjas pero pide no ser "alarmis

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asegurado este jueves que "en estos momentos" los pantanos tienen suficiente agua para el regadío y para el abastecimiento, por lo que ha descartado poner en marcha el decreto de sequía."Si se produjera una situación de esas características pues tendríamos que estudiarlo con tranquilidad", ha respondido a los periodistas en Málaga, donde ha entregado resoluciones de pago de subvenciones concedidas para la mejora de industria agroalimentaria a diversas empresas de la provincia.Así, Crespo ha indicado a los agricultores que "hasta el momento pueden tener tranquilidad" porque hay "suficiencia" por las "lluvias anteriores". En este sentido, ha incidido en que el agua "es un tema de Estado" y que es necesario un pacto con las formaciones políticas a nivel regional."La política en este caso de la Junta de Andalucía hasta el momento con el tema del agua no ha sido integral, no se ha mantenido una verdadera política de agua de forma integral que fuese dirigida unir en este caso territorios y posibilidades de futuro", ha criticado la consejera.Por estos motivos, ha indicado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, piensa que hay que hacer un pacto del agua que deje atrás "las luchas políticas" y que permita "que los territorios se sientan unidos por un bien común que es un tema de Estado".Crespo ha precisado que desde el Gobierno andaluz trabajan en estos momentos en la elaboración de ese pacto, que incluiría a las distintas formaciones políticas y sectores para que "se vean reflejados en él", ya que hasta el momento "no ha habido una política integral al respecto y se han hecho deficitariamente pues unas aseveraciones y cuestiones públicas al respecto que han hecho que entre territorios haya una cierta pugna".Al respecto ha afirmado que cree que el primer paso de las distintas fuerzas políticas sobre el pacto va a ser "positivo porque si no es así los propios usuarios del agua se lo van a decir y les van a empujar a que sea así".También ha recordado que trabajan con el actual Gobierno nacional "porque hay muchas competencias en Andalucía que son del Estado en temas hídricos", si bien ha apuntado que el 28 de abril, día de las elecciones generales, "a ver qué pasa, quién sale elegido"."Nuestra postura desde la Junta va a ser de lealtad institucional para trabajar un tema como el agua que es de vital importancia para nuestra comunidad y esperemos también al Gobierno de España que salga elegido el 28 de abril para que este tema sea de verdad una política integral entre todas las administraciones y regantes", ha asegurado al respecto.Asimismo, ha resaltado que "hay muchos temas dentro del agua que se pueden hacer", como la agilización de la depuración, en la que trabajan desde la Junta. También ha señalado el uso eficiente del agua, en el que "entran muchos elementos"."Si tenemos los recursos esquilmados y estamos en la España seca tenemos primero que utilizar fuentes alternativas al recurso que está ahí. Y eso yo creo que los regantes están dispuestos a hacerlo y participar en él y luego entre todos a buscar las fuentes donde tengamos el agua para poder utilizarla mejor, haciendo un uso sostenible y eficaz", ha destacado.Por otro lado, ha remarcado que la reutilización de las aguas es "un tema vital que la directiva europea nos está marcando, pero también el uso del agua eficiente y todo lo que hay de regulación, que hasta el momento se han hecho pocas cosas, está prácticamente parado", ha lamentado.--EUROPA PRESS--