Costa del Sol Sí Puede pide la comparecencia en el pleno de la edil de Torremolinos por el caso de la grúa

El grupo de Costa del Sol Sí Puede de Torremolinos ha pedido la comparecencia en el pleno de este jueves de la concejala de Cultura, Aida Blanes, tras la polémica por haberse llevado el coche del depósito municipal sin haber pagado la correspondiente tasa.El edil Rafael Herrero ha considerado que, ante el cruce de acusaciones de PP y PSOE sobre este asunto, la edil "debe dar explicaciones ante todos los vecinos en el pleno, donde están representados".Así, ha recordado a Blanes que ser concejala del Ayuntamiento "no lleva aparejado ningún tipo de privilegio, o desde luego no debería, por lo que como cualquier otra ciudadana, lo correcto habría sido pagar la multa y la tasa de grúa antes de retirar el coche"."El imprescindible que la responsable del área de Cultura aclare cómo pudo llevarse su coche del depósito municipal. Si esto le pasa a cualquier persona de la calle, se le exige que abone la multa y la tasa antes de disponer de su vehículo, después podrá reclamarla si no está de acuerdo, pero desde luego no se le permite irse a su casa para pagar la multa al día siguiente", ha sostenido, añadiendo que este tipo de "actitudes son las que nos siguen alejando de la ciudadanía".--EUROPA PRESS--