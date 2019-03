Continúan las actividades de la Diputación en torno al Día de la Mujer con el ciclo 'Ni tontas ni locas'

Málaga.- Continúan las actividades de la Diputación en torno al Día de

En el marco de las actividades que la Diputación de Málaga ha organizado en torno al Día Internacional de la Mujer, este jueves, 14 de marzo, arranca el ciclo de conferencias 'Ni tontas ni locas. Mujeres en la cultura del siglo XX', organizado por el Centro Generación del 27.El título del ciclo hace referencia a la conocida anécdota en la que el Premio Nobel Jacinto Benavente declinó una solicitud para dar una charla en el Lyceum femenino argumentando que él no podía dar una conferencia así "a tontas y a locas", con maliciosa doble intención, según ha explicado la Diputación en una nota de prensa.Con este nuevo ciclo, la Diputación y el Centro del 27 se proponen reivindicar a todas esas creadoras relevantes en la cultura del último siglo cuyo papel ha sido menospreciado y relegado.El ciclo celebrará cuatro citas mensuales en el centro cultural MVA, comenzando este jueves, 14 de marzo, de la mano de la profesora norteamericana Kathryn Everly, que se acercará a la figura de la escritora Concha Méndez, tan ligada a Málaga, con la conferencia 'La mujer nueva y el erotismo en la poesía de Concha Méndez'. Será a las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo de la sala.Las conferencias continuarán el 30 de abril con el historiador de la fotografía Publio López Mondéjar, que hablará sobre la fotógrafa Piedad Isla. El 21 de mayo, la periodista Rosa María Calaf presentará a la también periodista Sofía Casanova, y el 4 de junio, la cantante Luz Casal se acercará a las hermanas compositoras Nadia y Lili Boulanger.El ciclo 'Ni tontas ni locas. Mujeres en la cultura del siglo XX' viene a sumarse a las actividades con las que, a lo largo de los últimos años, el Centro del 27 ha ido construyendo una visión genérica de la experiencia literaria que incluye la visión femenina, muy presente en la Generación del 27 con mujeres que fueron pioneras en muchos aspectos y que firmaron algunas de las páginas más originales de aquellos días.La recién estrenada segunda parte de 'Las Sinsombrero' está recorriendo los municipios de la provincia de la mano de la Diputación igual que lo hiciera la primera entrega de este celebrado documental, y el ciclo 'Cineclub del 27' ha dedicado la programación de los últimos tres semestres a repasar el papel de la mujer en el cine de los años 20 y 30 con títulos como 'Metrópolis' o 'La mujer en la Luna', ambas escritas por Thea von Harbou, entre muchos otros.En cuanto a la poesía contemporánea, el Centro del 27 ha estimulando la participación femenina en certámenes literarios, talleres y espacios creativos, actividades que han llevado la voz femenina a la provincia invitando a un gran número de autoras a las lecturas poéticas de los ciclos 'Son de primavera' y 'Son de otoño' y a los coloquios del ciclo 'Un café cargado de lecturas', que ha contado con la presencia de escritoras como Almudena Grandes, Marta Sanz o Marina Perezagua, entre otras muchas.La recientemente desaparecida Pilar Paz Pasamar y otras autoras como Erika Martínez, Elena Medel o Yoanna Gruia han protagonizado actividades organizadas por el Centro del 27.Además, los prestigiosos premios de poesía que convoca anualmente la Diputación de Málaga (Premio Internacional de Poesía Generación del 27 y Premio Emilio Prados para menores de 35 años) han recaído en años recientes en poetas como Gioconda Belli (que se dio a conocer en España a raíz de este premio), Piedad Bonnet, Trinidad Gan, Gracia Aguilar y Virginia Navalón.CONCHA MÉNDEZLa poeta Concha Méndez es uno de los miembros más conspicuos del grupo artístico de 'Las Sinsombrero'. De hecho, es la protagonista de la anécdota que dio nombre al grupo. Su largo noviazgo con Luis Buñuel y su temprana amistad con Alberti y Lorca la unen al grupo del 27.Espíritu libre, desde muy joven viaja por varios países como Inglaterra y Argentina. Se casa con Manuel Altolaguirre, con el que contribuye a la difusión de la obra del grupo del 27, editando colecciones de poesías y revistas como 'Poesía', 'Héroe', '1616' y 'Caballo verde para la poesía'.Se exilian tras la Guerra Civil, y en México se separan, entrando en un largo silencio del que regresó con 'Vida o Río' (1979). Póstumamente, en 1991 se publican sus 'Memorias habladas, memorias armadas'.Relegada a ser solo "la mujer de un poeta", no fue reconocida como escritora a pesar de haber publicado varios libros de mérito. Doctora en Literatura Española por la Universidad de Texas en Austin, Master en Literatura Española por la Universidad de Nueva York en Madrid y Licenciada en Literatura Inglesa por la Universidad de Columbia, Kathryn Everly es catedrática de Cultura Española Contemporánea en la Universidad de Siracusa, en el estado de Nueva York.Recibió el Premio Florence Howe del Women Caucus for Modern Languages, así como una beca de investigación para el Programa de Cooperación Cultural entre el Ministerio de Cultura español y universidades de Estados Unidos. Ha publicado capítulos en libros colectivos y artículos en publicaciones como Letras Peninsulares, Hispanic Journal y Catalan Review.