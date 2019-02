Comienza Málaga de Festival 2019 con 150 actividades culturales en torno a Chavela Vargas o 'Blade Runner'

Presentación del MaF 2019 en el Cine Albéniz

Este jueves comienza la edición 2019 de Málaga de Festival (MaF), prólogo del Festival de Málaga, que tendrá lugar hasta el 14 de marzo con 150 actividades culturales vinculadas a seis categorías --artes escénicas, artes visuales, cine, exposiciones, literatura y música-- que este año discurren en torno al feminismo, la artista Chavela Vargas y la película 'Blade Runner'.La participación y colaboración entre los diversos actores del tejido cultural, con el objetivo de convertir Málaga en marco referencial desde el que construir ciudad a través de la práctica cultural, son los objetivos de este festival, según ha explicado la organización del mismo en una nota de prensa.A las 19.00 horas de este jueves tendrá lugar en el Centre Pompidou Málaga la inauguración de MaF 2019, cuando se desvele la intervención del artista Darko '2º Movimiento' en la escalera de acceso. Ya llegada la noche, a las 21.30 horas, Cine Albéniz será escenario del concierto inaugural MaF 2019. Con las entradas agotadas, Second y Soledad Vélez presentarán sus nuevos trabajos para culminar el repertorio con versiones de cine.Entre las actividades MaF 2019, hay algunas cuya motivación es investigar sobre los límites de la dimensión artística. Entre ellas, además de la intervención en el Centre Pompidou Málaga y la de Emmanuel Lafont en la Colección del Museo Ruso, la nueva entrega de MAPA, a cargo de Paloma Peñarrubia, uno de los estrenos absolutos en el ciclo 'Playing Picasso', en colaboración con el Museo Picasso Málaga.CHAVELA VARGAS, 'BLADE RUNNER' Y FEMINISMOEn 2019 se celebra el centenario del nacimiento de Chavela Vargas, la artista que mejor ha cantado rancheras y que supo entender la relación entre el ejercicio de la libertad y el arte.Málaga de Festival se suma a esta fiesta global incorporando a su programación actividades orientadas a impulsar la obra de esta mujer libre y única. Habrá estrenos absolutos de las obras de teatro 'Chamana' y 'La fiesta de la vida'; la exposición colectiva 'Chavela Vargas. Tu nombre es libertad', en Ateneo de Málaga; y la charla entre Martirio y Juan José Téllez, impulsada en colaboración con la Generación del 27, entre otras actividades.En 1982, Ridley Scott realiza uno de los referentes del cine de ciencia ficción, 'Blade Runner', película distópica que acontece en 2019. Con motivo de este hito cinematográfico, MaF impulsa '1982/2019: homenaje a Blade Runner', ciclo transversal compuesto por actividades como 'Advocaciones V. Nosotras la replicantes'.Este es un espectáculo exclusivo que conjuga imagen y música en directo, que se realizará en la Sala Unicaja María Cristina de la Fundación Unicaja; a esta cita se unen conferencias de pensadores como Antonio Dieguez, José Carlos Ruiz y Esther Marín; una nueva edición de Versometraje, en el Palacio Episcopal.El estreno de la presentación dramatizada de 'Los tiempos del odio', nuevo título de la serie literaria protagonizada por Bruna Husky, de la mano de Rosa Montero, Pastora Vega y Salomé Jiménez; la proyección de 'Blade Runner' en Cine Albéniz, con un coloquio posterior a cargo de 'Encuentros con la Ciencia', y mucho más completarán la oferta en torno a la película.El tercero de los ejes discursivos de MaF 2019 será de nuevo el feminismo, seña de identidad para Málaga de Festival, que atraviesa la programación y está presente en actividades como la proyección de 'El proxeneta', de Mabel Lozano; el III Ciclo 'Clásicas y Modernas' en el Museo Carmen Thyssen o la fiesta urbana POOUS que, impulsada por la Galería Javier Román y Kipfer & Lover, llenará de color y cine la calle San Juan de Letrán.HOMENAJESMaF 2019 ofrece sendos homenajes a Ceesepe, gracias a la colaboración con la Generación del 27, con el coloquio entre Kiko Veneno, Alberto García Álix y Ouka Leele; y a Antonio Vega, diez años después de su muerte, con la proyección del documental 'Antonio Vega: tu voz entre otras mil', con un coloquio entre Paloma Concejero y Andrés González.Además, Málaga de Festival será escenario de la exposición 'Una ventana a la libertad. 50 aniversario de la Semana de Cine de Autor de Benalmádena', muestra conmemorativa de la SICAB que se inaugura el 1 de marzo en la Sociedad Económica de Amigos del País, en colaboración con el Ayuntamiento de Benalmádena.Este homenaje se completará con la proyección de cuatro títulos de Julio Diamante en colaboración con Filmoteca Española y culminará en el 22 Festival de Málaga con el estreno de un documental sobre la historia de la SICAB producido por LVillage Media y dirigido por Eduardo Trías.ACTIVIDADES FAMILIARES E INFANTILESEn MaF 2019 habrá mayor presencia de las actividades de corte familiar. Entre ellas, el Parque del Cine acogerá 'Esa peli me suena kids'; el concierto '¡Cántalo!', a cargo de Gospel It, en el Paseo Marítimo Antonio Banderas, y la fiesta '¡Swing de cine!', en la calle Alcazabilla.CLAUSURAEl concierto de clausura es un proyecto exclusivo creado ex profeso para MaF. Bajo el título 'Sin aliento', reunirá, por primera vez sobre un escenario, a tres de las voces más importantes del panorama musical patrio de las tres últimas décadas: Javier Ojeda, Miguel Rivera y Sean Frutos. Un concierto exclusivo y original que tendrá lugar el jueves 14 de marzo (21.30 horas) en el Teatro Echegaray.--EUROPA PRESS--