Colecciones privadas malagueñas de arte contemporáneo se descubren en la muestra 'El jardín secreto'

Exposición 'EL Jardín Secreto' en Salas de la Coracha

El coleccionismo de arte contemporáneo en Málaga se retrata en 'El jardín secreto', una exposición colectiva que explora la relación entre la obra y sus compradores en el ámbito privado.El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala de Cultura, Gemma del Corral y la comisaria, Marta del Corral ha presentado este martes esta muestra, que hasta el 30 de abril puede visitarse en las Salas de La Coracha del MUPAM y que está organizada por el Área de Cultura según un proyecto de Maloestudio.Entre las más de 300 piezas seleccionadas se encuentran algunos de los más representativos nombres del arte contemporáneo malagueño como Enrique Brikkmann o Francisco Peinado.El espacio para el arte local representa aproximadamente una tercera parte de la muestra que cuenta con figuras de calado internacional como los de Anish Kapoor, Per Barclay, Markus Oehlen, David Hockney o Louis Bourgeois, entre otros. Chema Cobo, Guillermo Pérez Villalta, Juan Uslé, Abraham Lacalle, y Manolo Quejido son algunos de los representantes nacionales de este catálogo del coleccionismo malagueño.De igual modo, han detallado, la exposición da buena cuenta de que al coleccionista local también le interesa apostar por el arte emergente y los creadores más jóvenes.La comisaria de 'El jardín secreto', Marta del Corral, ha indicado que "el relato de las más íntimas pasiones éticas y estéticas de medio centenar de coleccionistas locales se despliega en un mosaico emocionante y revelador que se exhibe hasta el próximo 30 de abril"."Descubrir qué coleccionan los malagueños, cuáles son sus artistas predilectos, cómo conforman el relato de su conjunto de obras en la intimidad del hogar y cómo contribuyen con ello a completar el círculo de la efervescente Málaga cultural es el objetivo de esta muestra en la que se exponen más de 300 piezas de diferentes artistas, formatos y lenguajes", ha explicado.Por otro lado, han señalado que para la exposición, Maloestudio ha visitado las colecciones más importantes de la provincia y ha seleccionado las piezas más representativas e icónicas para entender el fenómeno del coleccionismo en el ámbito local.Además, 'El jardín secreto' recrea en el museo algunos de las habitaciones, ambientes, en los que el arte convive con el mobiliario y la ornamentación, con el coleccionista y sus circunstancias.Cómo se integra el arte contemporáneo en la vida del coleccionista es uno de los aspectos más evocadores de esta exposición. Así, se puede ver, por ejemplo, el salón del artista Diego Santos, el dormitorio de invitados del comisario Pedro Alarcón o la sala de estar del también artista Juanjo Fuentes, entre otros.De igual modo, en este afán investigador, Maloestudio ha realizado, además, un documental en el que diferentes tipos de coleccionistas ofrecen su visión sobre este fenómeno desde la esfera personal. Alfredo Taján, Mariano Vergara, María Jesús Martínez Silvente, Tecla Lumbreras, Benjamín Escobar, Diego Santos y Juanjo Fuentes ponen voz a la forma de compartir hogar con la creación contemporánea.El ARTE DE COLECCIONAREl arte es una inversión emocional, cultural y financiera. El apetito de poseer responde a razones diversas no siempre desveladas y el coleccionista no es del todo un espíritu elevado, soñador, que persigue el placer estético y se vuelca generosamente en el mecenazgo.Adquirir arte es un gesto que conlleva aparejadas las pasiones más terriblemente contradictorias. Por un lado, el sentimiento de aportar, de impulsar al artista, el arte en general; de formar parte de un itinerario que te necesita. Y al mismo tiempo, el egoísmo, el acto de poseer para uno solo y privar al resto del mundo de esa emoción. La paradoja eterna de un enamorado. Amar y poseer como las dos caras indisolubles de la misma moneda está en el and del coleccionismo privado de arte.Es ésta una historia, más bien un itinerario del coleccionismo que pone en valor la figura esencial de este actor del arte contemporáneo como pieza clave, indispensable, en la idea de una Málaga que apuesta por la cultura.El círculo del arte en la ciudad se completa con la exposición 'El jardín secreto'. Las piezas regresan al museo para ser compartidas gracias a la alianza público-privada y a la generosidad de medio centenar de prestadores.La relación entre los coleccionistas y el arte que se hace en Málaga, símbolo de un mercado que ha tenido en lo más cercano uno de sus principales baluartes, cobra un protagonismo esencial en la muestra, en la que se invita al espectador a sumergirse en los salones, y otras habitaciones, de coleccionistas malagueños y experimentar en primera persona la emoción de dialogar con una obra en la intimidad.Arte para impresionar, para emocionarse, arte para soñar, para relacionarse y hasta para huir de la soledad. Arte como cura, como religión, como la búsqueda insaciable de una respuesta.En 'El jardín secreto' las obras salen del hogar para regresar por unas semanas al ámbito público, de dónde un día salieron por el capricho o la necesidad de alguien que las entendió y las amó. Ya no son las mismas, ahora encierran el misterio de la convivencia. El susurro de un diálogo en las distancias cortas. El hombre enfrentado a la imposibilidad de atrapar la belleza.--EUROPA PRESS--