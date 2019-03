Málaga.- Ciudadanos propone una jornada con atracciones 'silenciosas'

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) propondrá en el próximo pleno que la Feria de Málaga 2019, que este año durará diez días, cuente con una jornada o, al menos, una franja horaria de mínimo cuatro horas con atracciones 'silenciosas' en el Real del Cortijo de Torres para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), trastorno que afecta a unas 3.500 personas en Málaga capital, cifra que asciende hasta las 7.000 personas en toda la provincia.El viceportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Alejandro Carballo, ha afirmado que Málaga "debe ser un ejemplo de ciudad accesible e inclusive, también en la celebración de sus grandes eventos". "Queremos que se establezca un día o franja horaria de mínimo cuatro horas sin música ni luces en las atracciones del Cortijo de Torres para que las personas con TEA y sus familias también puedan disfrutar de la feria", ha explicado.En este punto, ha recordado que las personas que sufren este trastorno tienen una especial sensibilidad a estímulos sensoriales como ruidos, música alta, luces o petardos, que pueden provocarles ansiedad, crisis, bloqueos y hasta ataques de pánico.La formación naranja, que propondrá en la sesión que el Ayuntamiento inicie cuanto antes los contactos con la Asociación de Empresarios Feriantes de Málaga y los colectivos de personas con autismo y síndrome de Asperger para consensuar y acordar cómo articular esta jornada con atracciones silenciosas, apuesta por seguir el ejemplo de ciudades como Sevilla, Jerez o Murcia que han dado un paso al frente por la inclusión y ofrecerán horarios especiales en sus ferias este año o, sin ir más lejos, la vecina San Pedro Alcántara que ya lo puso en práctica en 2018."Málaga no puede quedarse atrás. Estamos seguros de que esta experiencia piloto, de un día adaptado para personas con TEA o quienes sufren hipersensibilidad al ruido o a las luces, vendrá para quedarse, como una actividad más de una Feria de Málaga cada vez más abierta, sensible e inclusiva con una sociedad plural y diversa", ha defendido Carballo.De igual modo, ha recordado que no es la primera vez que Ciudadanos promueve una iniciativa en beneficio de las personas con autismo en Málaga y puso como ejemplo el último presupuesto municipal, en el que la formación condicionó una partida económica para continuar implantando el sistema de pictogramas en los espacios públicos.--EUROPA PRESS--