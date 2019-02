Cinco candidatos optan a ser el número uno en la lista de Ciudadanos por Málaga al Congreso

Guillermo Díaz Ciudadanos Congreso

Un total de cinco personas han presentado su candidatura a ser el número uno en la lista de Ciudadanos por Málaga al Congreso de los Diputados, dentro del proceso de primarias iniciado este pasado lunes y que concluirá el 9 de marzo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la formación.Hasta ahora se ha conocido que el actual diputado de la formación naranja por Málaga Guillermo Díaz optará a liderar esa candidatura. En las pasadas elecciones fue el número dos, por detrás de Irene Rivera. El resto de aspirantes aún no se han hecho públicos.El proceso de presentación de candidaturas se abrió el lunes y se cerró este pasado martes a las 20.00 horas. Los cinco candidatos inician este miércoles una campaña interna para lograr el apoyo de sus compañeros, que se prolongará hasta el día 6 de marzo a las 20.00 horas. Las votaciones tendrán lugar del 8 de marzo a las 10.00 al 9 de marzo a la misma hora.Díaz informó el pasado lunes, a través de su cuenta de Twitter, de su candidatura y su confianza en contar con el apoyo de sus compañeros de partido en las primarias.La provincia de Málaga es una de las circunscripciones españolas donde sí hay este proceso de elección, no así la capital que no llega a los 400 afiliados con un mínimo de seis meses y al corriente de los pagos, según Ciudadanos.--EUROPA PRESS--