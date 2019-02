Cifal Málaga apadrina el acuerdo para permitir el establecimiento de un centro en Jordania

FIRMA CIFAL MÁLAGA EN JORDANIA

El Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (Cifal) Málaga ha apadrinado el acuerdo que permitirá el establecimiento de un centro Cifal en Jordania donde se desarrollarán, entre otras, actividades formativas relacionadas con turismo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.Así lo ha informado el director de Cifal Málaga, Julio Andrade, que ha precisado, en declaraciones a Europa Press, que "es un orgullo". "Todo es positivo y va a dar unos frutos muy inmediatos", ha valorado.Andrade, junto con el director de la Red Global Cifal de la Agencia de la ONU Unitar, Alex Mejía, han acudido a Jordania para firmar, en concreto, un memorandum entre Middle East University y Unitar en el que Cifal Málaga desarrollará actividades formativas relacionadas con el turismo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. No obstante, ha puntualizado que las primeras actividades que se llevarán a cabo se harán de forma conjunta.Andrade ha explicado que el presidente del Comité Científico de Cifal Málaga, Taleb Rifai, el que fuera secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), "nos dijo que quería que se pudiera abrir un centro y que estuviera apadrinado por el de Málaga", ya que, como ha incidido, se trata de unas instalaciones "que tendrán una educación fundamental sobre el turismo sostenible".Ha añadido, asimismo, que en las últimas semanas se han producido muchas conversaciones telefónicas con las autoridades, hasta que se ha efectuado el viaje esta semana. Entre las reuniones que se han llevado a cabo está con su Alteza Real Dana Firas, presidenta de la Junta Directiva Petra National Trust y embajadora de Buena Voluntad de la Unesco, además de alta representante del Consejo Consultivo de la Red Internacional de Turismo de la Universidad.Andrade ha valorado que la firma de este acuerdo con esta importante universidad "implica el comenzar a hacer actividades formativas donde Cifal Málaga va a tener un papel protagonista". El acuerdo definitivo será firmado en la sede de la ONU en los próximos meses.Así, además de encuentros con Firas también han mantenido reuniones con la ministra de Turismo de Jordania, Majd Mohammad Shweikeh; el presidente del consejo de administración de la Universidad Middle East, Yacoub Nasereddin; y la directora general de la Red Internacional de Desarrollo Turístico de Oriente Medio y representante de la Organización Mundial de Turismo, Suzy Mohammad Ali Hotough, entre otros.VISIBILIDAD INTERNACIONAL DE MÁLAGAPor otro lado, el director de Cifal Málaga, Julio Andrade, ha valorado que acciones como esta que se ha desarrollado hacen que aumente la presencia de Málaga en otros sitios del mundo y, en concreto, en lugares tan destacados como Oriente Medio. Se trata, ha incidido Andrade, del primer acuerdo que se firma con un país de Oriente Medio."Es visibilidad internacional de la ciudad de Málaga", ha destacado de igual modo el director de Cifal Málaga, centro que está impulsado por la ONU, a través de su agencia Unitar (United Nations Institute for Training and Research).--EUROPA PRESS--