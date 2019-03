Cientos de personas piden en Málaga más compromiso contra el 'Maldito Plástico' con una campaña de Greenpeace

Málaga.- Cientos de personas piden en Málaga más compromiso contra el

Greenpeace, en el marco de su campaña 'Maldito Plástico', se ha "colado" este sábado en la jornada de clausura del Festival de Cine de Málaga para instalar un enorme dragón 'escupe-plásticos' y "denunciar así una invasión que, desgraciadamente, no es de ciencia ficción: la del plástico", acción a la que se han sumado cientos de personas en la ciudad.Andalucía, sin ir más lejos, genera más de cuatro millones de toneladas de residuos urbanos al año y, en términos de envases plásticos, solo recupera un 8,5 por ciento en las plantas de clasificación de envases ligeros, muy por debajo de la media estatal que Greenpeace ha calculado en un 25,4 por ciento en su informe 'Reciclar no es suficiente', presentado este mismo mes, según ha recordado la organización en una nota de prensa.Se calcula que sólo el nueve por ciento del plástico mundial se ha reciclado y el sistema en España es también muy deficiente. Así se lo ha hecho saber la organización ecologista al propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que se ha pasado por la jornada 'Maldito Plástico'.También otras caras conocidas del ámbito cultural han dejado por un rato el Festival de Cine para sumarse a la convocatoria de Greenpeace, entre ellas, el director Mikel Rueda, el actor Jan Cornet o las actrices Bárbara Goenaga, Celia Pastor, Tábata Cerezo o Estibaliz Gabilondo.La solución solo tiene un camino: menos producción y más legislación. Cientos de personas se han sumado a este llamamiento en los talleres de sensibilización que, junto al dragón, la organización ha instalado en el Puerto de Málaga.Así, en el marco de la campaña 'Maldito Plástico' Greenpeace demanda al Gobierno andaluz "apoyar y trabajar para que la nueva directiva sobre plásticos sea lo más ambiciosa posible" y establecer leyes que fomenten medidas basadas en la economía circular, que apuesten por la reducción en el consumo de productos de un solo uso y la reutilización.En cuanto a la ciudad de Málaga, la organización insta, entre otras medidas, a presentar un plan de reducción de plásticos de un solo uso de forma pública y a eliminar estos productos dentro de los edificios y comedores públicos; así como fomentar medidas educativas y de concienciación sobre este problema.LA CAMPAÑAAnte "la expectación" por el estreno de la última temporada de Juego de Tronos, Greenpeace ha querido "demandar" también la última temporada del 'usar y tirar' en el marco del Festival de Cine, que se clausura este fin de semana.Tras pasar por Gaztelugatxe, localización real de Rocadragón en la serie, la organización ha instalado este sábado 23 un gran dragón 'escupe-plásticos' en el puerto, con el fin de recordar que "las amenazas del planeta no son los caminantes blancos sino otras más reales como la invasión de este material, altamente dañino para el medioambiente y la salud".Dentro de su tour 'Maldito Plástico', que ya ha recorrido otros puntos como Vizcaya, Alicante o Madrid, Greenpeace ha instalado, junto al dragón, talleres de sensibilización para todas las edades, con los que explicar el impacto de este producto en la vida y "la insuficiencia del actual sistema de reciclaje".Como prueba, han indicado que solo durante este tour de marzo, Greenpeace y cientos de personas voluntarias "han recogido más de 12 toneladas de residuos por distintos puntos del país".--EUROPA PRESS--