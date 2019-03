CCOO destaca la contratación de nueve personas a tiempo completo para la limpieza en el Hospital Clínico

El CCOO ha informado de que, tras varias reuniones con miembros del sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO y la dirección gerencia del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, se ha logrado la contratación de nueve personas a tiempo completo para la limpieza del centro, que, pese a no ser una "solución definitiva" sí palia "en gran parte la situación límite que padece este servicio" en dichas instalaciones sanitarias.El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Málaga ha informado de que la plantilla de la limpieza de este hospital "ha ido reduciéndose durante los últimos años como consecuencia de los recortes que ha afectado a todo el personal de la sanidad pública", un hecho que, han precisado, "ha provocado que al no disminuir la carga asistencial se haya producido un aumento en las bajas laborales como consecuencia del aumento de las cargas de trabajo".Esta situación ha provocado que en la actualidad la plantilla se vea mermada en 25 personas que están en estos momentos en situación de Incapacidad Temporal (baja laboral), "que sumado a los recortes, está provocando un sobreañadido a la labor profesional que lleva a cabo este personal".La dirección del centro sanitario, han añadido desde CCOO, "era consciente del déficit de personal de limpieza, pero desde servicios centrales no se autorizaba la contratación que al final se ha llevado a cabo". Desde el sindicato han confiado en que a la mayor brevedad posible se adecuen las plantillas a la actividad realizada.--EUROPA PRESS--