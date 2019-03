CCOO critica que hay casi 4.500 empleos privatizados de personal laboral de centros educativos públicos

Málaga.- CCOO critica que hay casi 4.500 empleos privatizados de perso

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Málaga ha vuelto a criticar "la continua privatización" de los servicios educativos no docentes y "la precariedad" de sus condiciones de trabajo. En concreto, en rueda de prensa han recordado que, actualmente, Málaga cuenta con casi 6.000 empleos de personal laboral en los centros educativos públicos y "de ellos, casi 4.500 están privatizados".El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, Félix Martín, y la responsable de personal laboral en dicho sindicato, Gloria Pérez, han señalado que "lo que se tiende a privatizar en los centros educativos son los puestos de cocineros y ayudantes de cocina, ordenanzas, monitores de educación especial, intérpretes de lenguaje de signos, monitores escolares, técnicos de educación infantil, personal del servicio de limpieza".En relación con los comedores escolares, han advertido de que "no se están cubriendo las bajas del personal de cocina", siendo la solución propuesta por la Administración la prestación del servicio a través de una empresa de catering, "que finalmente se queda con el servicio de comedor en el centro educativo".Para CCOO, los comedores de gestión directa "son una garantía de que el alumnado come bien, y tanto madres como padres prefieren este recurso, porque es de sobra conocida la escasa calidad de algunos catering".Por otro lado, han incidido en que "en la misma senda de la privatización se encuentra el personal de limpieza de los institutos de educación secundaria". Al respecto, han agregado que "la falta de cobertura de las bajas ha provocado que los centros tengan que recurrir a empresas privadas".Según CCOO, las tareas de limpieza a través de empresas privadas, la mayoría realizadas por mujeres, "se desarrollan con contratos precarios por personal insuficiente dado el tamaño del centro y con jornadas muy reducidas, tres horas al día en numerosos casos".De igual modo, se han referido a las situaciones que también afectan al personal auxiliar administrativo, en su mayoría personal funcionario, "cuyas bajas tampoco son cubiertas"; al igual, han dicho, que "también ocurre en el personal técnico de integración social, en el personal de cocina y personal técnico en educación infantil".MONITORES ESCOLARESPor otro lado, los representantes sindicales también han recordado que aún persiste el conflicto del personal de monitor escolar, "que fue privatizado por la Administración y que, a pesar de haber conseguido por sentencia sus plazas, continúa realizando jornadas parciales de entre 12 a 20 horas, con sus correspondientes sueldos escasos, y con contratos de diez meses, siendo obligados a disfrutar de sus vacaciones en periodo lectivo, dejando a los colegios sin personal para realizar las tareas encomendadas a este personal".En este punto, CCOO ha incidido en lo que está ocurriendo con las jubilaciones parciales, "un daño más que está sufriendo el personal laboral de la Junta". "Después de estar cotizando 34 años y nueve meses, período mínimo para poder acceder a una jubilación parcial, estas se están retrasando por parte de la Administración para no tener que cubrir el resto de jornada", han criticado.Durante la rueda de prensa, CCOO también han criticado el sistema que se está llevando a cabo para la cobertura de puestos. Ante ello, para CCOO, la solución pasa "por la creación de empleo público, la eliminación de las privatizaciones y la creación de una bolsa de empleo", han concluido.--EUROPA PRESS--