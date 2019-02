CCOO critica que el salario medio en Málaga es un 11,02% inferior a los niveles de antes de la crisis

CC.OO critica que el salario medio en Málaga es un 11,02% inferior a l

CCOO ha criticado este jueves que el salario medio provincial en 2017 era todavía inferior en un 11,02 por ciento al de antes de la crisis (2007), y el conjunto de los salarios pagados en la provincia es inferior en un 11,39 por ciento, según las conclusiones de un informe elaborado por el sindicato.El secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, ha presentado el informe sobre la situación de los salarios y la brecha de género en la provincia, junto a la secretaria de la mujer de CCOO Málaga, Saray Pineda, y el economista Antonio Turmo.Así, del informe han destacado que la brecha salarial entre el salario masculino y femenino es aún del 28,56 por ciento y más del 40 por ciento de los asalariados recibe como salario anual una cantidad inferior al SMI, "certificando que la temporalidad y parcialidad son excesivas".Además, la tercera parte de los asalariados está en riesgo de pobreza, y los jóvenes, que soportaron el principal peso de la crisis, ven que la recuperación les toca muy levemente, pues su salario medio creció un tres por ciento en cuatro años, han resaltado.La llamada "recuperación económica" de los años 2014-2017 no se ha traducido en recuperación de los salarios, pues existe un contraste entre un crecimiento económico del 3,78 por ciento de media anual en estos años con un crecimiento de los salarios del 0,65 por ciento.Dicha recuperación, pues, apenas ha llegado a los salarios después de cuatro años de crecimiento, lo que revela un "profundo" desajuste entre el crecimiento de la economía y la mejora del bienestar de la población, centrado en dos aspectos claves: los salarios y lacalidad del empleo, tanto a nivel nacional como provincial.Cubillo ha recordado que este viernes 22 febrero se celebra el Día Europeo por la Igualdad Salarial y que España es el cuarto país con la máxima desigualdad de la UE, por detrás de Bulgaria, Letonia y Lituania. Por estos motivos, CC.OO ha convocado una concentración el próximo martes 26 en la puerta de la Confederación de Empresarios para reclamar políticas de igualdad salarial.Asimismo, Cubillo ha resaltado que "no hay un plan económico en la UE que redistribuya la riqueza", por lo que ha señalado que "es importantísimo que se redistribuya, se recorten las desigualdades y que se aumenten los salarios. Lo contrario nos lleva a situaciones como el Brexit, de protecionismo, o aparición de partidos salvapatrias".REIVINDICACIONES DE UGTPor otro lado, UGT Málaga también ha reivindicado este jueves la igualdad salarial entre mujeres y hombres con el eslogan de 'Ni más ni menos, igual', que resume las exigencias en materia de igualdad social y laboral de las mujeres, según han explicado en una nota de prensa."Ni más tareas de cuidado, ni más precariedad, ni más segregación, ni menos oportunidades, ni menos promociones, ni menos tiempo de trabajo, ni menos salario. Esta sociedad necesita que mujeres y hombres tengan una posición igual, es decir, una igual valoración", han aclarado desde el sindicato.Asimismo, han precisado que las cuentas "no salen a favor de las mujeres" y, sin embargo, "las discriminaciones hacia estas se niegan o se justifican por razones muy diferentes a las reales".La brecha salarial actualmente en Málaga, y según los últimos datos de la Agencia Tributaria, "es del 22 por ciento y viene determinada por los factores estructurales de desigualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo", han detallado.Las causas son, han apuntado, la infravaloración social y económica del trabajo doméstico y el empleo que realizan las mujeres; las distintas posiciones de mujeres y hombres en el empleo, los distintos roles de género que les ubican en distintos sectores y ocupaciones, en diferente nivel de responsabilidad y toma de decisiones, etcétera."El reparto no equitativo de las responsabilidades domésticas entre mujeres y hombres, que limita y sesga el desarrollo profesional de las mujeres; la cultura empresarial de la disponibilidad temporal plena, como determinante en la aplicación de pluses y complementos, y como factor clave de desarrollo profesional, que perjudica enormemente a las mujeres, al ocuparse en mayor medida de los cuidados, son otros factores", han señalado.--EUROPA PRESS--