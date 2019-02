El sindicato CCOO ha criticado la "excesiva demora" de la Junta de Andalucía en cubrir vacantes para la atención a personas mayores y menores de la provincia de Málaga. Estas coberturas no se efectúan según han precisado, antes de los tres meses, con la "consiguiente sobrecarga para el personal y disminución de la calidad del servicio".Según la organización sindical, la cobertura está lista "cuando ya no es necesaria por la incorporación del titular"; una situación que "dificulta el buen funcionamiento de los centros que el personal intenta mantener a costa de la sobrecarga, lo que se ha convertido en la situación habitual".En un comunicado, han indicado que con la formalización de todos los contratos de vacaciones del año 2018 "y al haberse paralizado la cobertura a través de la lista de sustituciones propia que tenía la Delegación Territorial de Igualdad de Málaga; las peticiones se realizaban al SAE y esto unido al cambio del personal de recursos humanos casi al completo tras el último concurso de méritos, con falta de experiencia en el servicio, ha ocasionado el empeoramiento de la situación"."La mayoría de los contratos no son efectivos hasta cinco meses después de haberse empezado a cubrir los periodos, y nunca antes del mes de agosto", han lamentado desde el sindicato, que ha añadido que esto ha afectado a todos los centros dependientes de la Delegación Territorial.En la actualidad, el centro que se encuentra en peor estado es la residencia de mayores de El Palo, "con bajas por incapacidad que no se cubren a pesar de estar pedidas, a lo que se unen las vacaciones que empiezan a disfrutarse en este mes de febrero --pedida su cobertura con fecha de diciembre-- y que a día de hoy no se tiene noticia ni del inicio del proceso de selección de personal".En concreto, han puntualizado desde CCOO, son 16 sustituciones a cubrir de diferentes categorías en los meses de febrero, marzo y abril, "de los que no se conoce nada en cuanto al proceso de cobertura".El año pasado en septiembre, han recordado, se pidieron desde el centro 20 contratos para cubrir sustituciones, de los cuales no se envió la petición al SAE hasta el 24 de octubre, se convocó la selección de los candidatos el 28 de noviembre, los candidatos fueron aportando la documentación necesaria para realizar los contratos a lo largo del mes de diciembre "pero sólo se llegaron a hacer efectivas dos sustituciones. En resumen necesitaron cuatro meses para conseguir cubrir dos contratos de 20 en un centro de atención directa que se suponen preferentes las coberturas"."Este bloqueo no sólo se da en el tema de contratos, afecta a todos los aspectos y gestiones que se deben de llevar a cabo en la Delegación", han agregado. Por ello, desde CCOO han exigido que se tomen las medidas necesarias para corregir la situación, más aún cuando, han incidido, se trata de la atención a personas mayores y menores.Para CCOO, un Gobierno "responsable no puede olvidar a las personas mayores y menores que necesitan la adecuada atención, digna y suficiente y no hay trámite administrativo ni causa económica que lo motive". Por ello insta al nuevo Ejecutivo andaluz a que tome "medidas urgentes para agilizar la cobertura de plazas y que no se continúe con la pérdida de calidad del servicio".--EUROPA PRESS--