CCOO continúa en Málaga capital con los actos en apoyo del Día Internacional de la Mujer

CCOO Continúa En Málaga Capital Con Los Actos En Apoyo Del Día Interna

CCOO continua con los actos en apoyo del Día Internacional de la Mujer, que tiene lugar el 8 de marzo. En concreto, el acto de este miércoles se ha celebrado en calle Alcazabilla, de Málaga capital, donde han informado a todas las personas.En el acto han intervenido distintos colectivos feminizados del mundo laboral, y explicaron la situación de discriminación y precariedad que soportan las mujeres.Entre otros, se ha contado con testimonios como la de las monitoras escolares, "que tienen contratos parciales involuntarios de ocho a 12 horas, atendiendo a distintos centros de enseñanza y costeando ellas mismas los desplazamientos entre centros". Los salarios, han dicho, "se encuentran entre los 300 y los 800 euros".También se ha contado con el testimonio de las trabajadoras de ayuda a domicilio, "con horarios imposibles, ya que cambian permanentemente o en las que de unas 3.000 personas, sólo algo más de 100 tienen jornadas completas"."Situaciones que muestran claramente la precariedad y la discriminación que sufren las mujeres en el mundo del trabajo", según ha afirmado la Secretaria de las Mujeres, Igualdad y Juventud de CCOO Málaga, Saray Pineda, al tiempo que ha detallado que han organizado este acto para finalizar las distintas asambleas que la organización sindical ha llevado a cabo en toda la provincia.Pineda ha incidido en que "es fundamental" que la clase trabajadora "se sume a la huelga del 8M. No sólo es que las mujeres cobren menos, sino que también tienen más dificultad para acceder al trabajo y tienen peores condiciones laborales".Además, ha dicho, "la falta de servicios públicos suficientes y de calidad hacen que la mujer sea la eterna cuidadora de los hijos e hijas y de las personas mayores, enfermas o que sufren discapacidad".Por todo ello, la dirigente sindical ha animado a hombres y mujeres a participar en las convocatorias del 8 de marzo "para cambiar el mundo y hacerlo más justo, superando la participación del año anterior".ENSEÑANZAPor otro lado, el Sindicato de Enseñanza de CCOO Málaga secundará la huelga de 24 horas el día 8 de marzo coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Están convocados a ella todo el personal docente y no docente de todas las administraciones educativas y de todos los niveles educativos de la enseñanza pública, concertada, privada, reglada y no reglada.En concreto, el paro comenzará a las 22.00 horas del día 7 de marzo hasta las 08.00 horas del día 9 de marzo, computando en cada caso hasta la hora de finalización de su jornada específica.Además, han recordado que ese mismo día, se va a realizar una concentración en favor de la implantación efectiva de políticas de igualdad a las 11.00 horas en la puerta de la Delegación Territorial de Educación de Málaga a la que están llamados todos los sectores de la enseñanza.El Secretario General de Enseñanza de CCOO Málaga, Félix Martín, ha insistido en que la enseñanza "es una herramienta clave para la igualdad y en la necesidad de que los gobiernos pongan los medios suficientes para que en sus políticas garanticen la transformación del androcentrismo educativo, la erradicación del sexismo y el avance hacia una sociedad igualitaria".De igual modo, el dirigente sindical ha considerado que "es urgente situar en el centro del sistema educativo el objetivo de la igualdad efectiva y la eliminación de la violencia de género".Para ello, CCOO exige "la promoción de políticas educativas que visibilicen el machismo y, por medio de la coeducación, desarrollen un espíritu crítico hacia la desigualdad de género desde la infancia"."Las seis mujeres asesinadas por el hecho de serlo en lo que va de año, las repetidas violaciones en grupo, y un sistema judicial que necesita dar respuestas efectivas a estos hechos, demuestran la urgencia de establecer una estrategia global, concreta y de impacto", han manifestado a través de un comunicado.También han recordado que "no se ha implementado prácticamente ninguna de las propuestas que se han de desarrollar en el marco educativo de la Ley 3/2007, ni se han puesto en marcha las medidas del recién aprobado Pacto de Estado contra la violencia a las mujeres que obliga a impulsar iniciativas concretas en educación, como tampoco se ha liberado el presupuesto para ello".Por otro lado, la Secretaria de Acción sindical del Sindicato de Enseñanza en Málaga, Yolanda Gamero, ha recordado los motivos por los que salen a la calle y las demandas del educativo.Así, desde CCOO han hecho un llamamiento expreso a las personas que trabajan en la comunidad educativa a participar en la concentración que tendrá lugar el 8 de marzo a las 11.00 horas en la Delegación Territorial de Educación de Málaga, así como a secundar "masivamente" la huelga de 24 horas convocada para el mismo día como vía para impulsar el cambio real y efectivo para la igualdad.--EUROPA PRESS--