Nuria López (CCOO-A ) y otros miembros del sindicato en Málaga

La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha dicho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "tiene margen hasta que finalice su legislatura", con la convocatoria de elecciones para el próximo 28 de abril, "para devolver al conjunto de los trabajadores los derechos que nos fueron arrebatados por decreto ley durante los años de crisis"."Entendemos que bien por leyes o por real decreto tienen que ser repuestos antes de que esta legislatura termine", ha aseverado López, apuntando que "como se dice aquí, hasta el rabo todo es toro", por lo que ha insistido en que "reponga y devuelva los derechos que fueron eliminados a los trabajadores por decreto ley por esa misma vía" antes de que se convoquen las elecciones.Entre esos derechos, la secretaria regional de CCOO se ha referido a que "la subcontratación en cadena no asfixie al conjunto de la subcontratas en cadena, especialmente a las mujeres" y que de los convenios colectivos "no se descuelguen los empresarios de la manera impune que lo están haciendo actualmente".Además, ha señalado que el sindicato entiende que "es necesario que el sectorial sea el convenio palanca y paraguas que tengan el conjunto de los trabajadores para garantizar las mejoras de sus condiciones".El segundo mensaje que ha querido transmitir este viernes en Málaga ha sido para la patronal, instando a que "cumpla los acuerdos que se comprometió con los sindicatos a nivel federal" en un acuerdo marco "en el que se decía que los salarios iban a subir en el entorno de un tres por ciento y que no habría salario inferior a 14.000 euros"."Pues que cumpla con sus compromisos acordados en este acuerdo y garantice la estabilidad que se decía", ha manifestado López, quien ha indicado que "se dice por activa y por pasiva que la recuperación económica se está dando pero esta no está llegando a las familias, especialmente en muchas mujeres que se encuentran con salarios de miseria, jornadas interminables y contratos parciales de manera obligada".--EUROPA PRESS--