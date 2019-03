Cargos institucionales de izquierdas instan a participar en la huelga feminista

Málaga.- 8M.- Cargos institucionales de izquierdas instan a participar

La huelga feminista de este viernes tendrá un seguimiento distinto entre la clase institucional y política de Málaga capital, donde completará el paro la subdelegada del Gobierno, María Gámez, y otras dirigentes de partidos de izquierdas como la viceportavoz de IU Para la Gente en el Ayuntamiento de Málaga, Remedios Ramos, o la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, quienes además han instado a la ciudadanía a participar.Desde el PSOE, IU, PCA, Podemos y sindicatos CCOO y UGT se ha instado a secundar la huelga, así como desde otros colectivos de la ciudad y la provincia. También se ha animado a participar en las concentraciones que tendrán lugar en la capital, a las 11.00 horas en el edificio de Usos Múltiples (antiguo edificio negro), a las 12.00 horas en la Plaza de la Constitución, el PTA, en la puerta del Hospital Materno Infantil, en la puerta de Tabacalera, en la de la terminal T3 del aeropuerto y en la Ciudad de la Justicia; así como en la manifestación prevista a las 19.00 horas en la plaza de la Marina.El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado al ser cuestionado al respecto que este viernes no hará huelga, aludiendo al "montón de trabajo", pero ha dejado claro que es "solidario con todos los objetivos", además de que respeta a quien la secunde.No obstante, ha explicado que, como todos los años, sí acudirá al arranque de la manifestación, para saludar "por cortesía", y después se ubicará en la parte final, para que "no se malinterprete", después de que la pasada manifestación del 25 de noviembre agredieran e insultaran a una edil 'popular', cuando iban acompañada por De la Torre y otros concejales, en la citada marcha, pidiéndoles además que se marcharan.La delegada del Gobierno en Málaga, Patricia Navarro, no parará este viernes ya que tiene agenda prevista, como su asistencia a la inauguración de Expoplayas, en Torremolinos. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, según han indicado a Europa Press fuentes de la institución, estará este viernes en reuniones en el marco de la Bolsa Internacional de Turismo (ITB) de Berlín.Por su parte, la alcaldesa de Marbella, ha indicado que hay actos institucionales donde estará pero "todo aquello que sea prescindible de la agenda pública, se quitará". "Estar tenemos que estar pero tenemos que ser solidarios con las mujeres que salen", ha dicho, confirmando que, como el pasado año, bajará a la concentración prevista en la Plaza de los Naranjos.LA PEDANÍA QUE PARARÁ AL COMPLETOPor su parte, las mujeres que sí pararán serán las de la pedanía de Villafranco del Gualdahorce, algunas lo harán todo el día y otras realizarán un paro de dos horas, tal y como han anunciado la Asociación de Mujeres en un vídeo colgado en YouTube.En las imágenes se ve a mujeres de distintos comercios de la barriada como gestorías, bares, peluquerías, entre otros, cerrando las puertas, todo ello con la música de 'Despacito' de Luis Fonsi y con una letra cuyo estribillo dice: "Vamos a dejar el tema bien clarito, ya pasó de moda lo de ser machito" y "ha llegado con mucha fuerza el feminismo".Al finalizar el vídeo, de dos minutos y medio, agradecen la colaboración de los comercios y de las mujeres y animan a la participación, animando a hacer huelga este viernes: "Si paramos nosotras se para el mundo".--EUROPA PRESS--