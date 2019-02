CAAE organiza una jornada técnica sobre el uso de filoterapia natural en el sector caprino lechero en Ronda

CAAE, entidad de certificación especializada en producción ecológica, organiza una jornada técnica en el uso de filoterapia natural en el sector caprino lechero en La Algaba de Ronda (Málaga).En este curso se implantará en 20.000 cabras de leche de razas autóctonas de forma controlada el uso de productos terapéuticos basados en el poder antibiótico natural de las plantas medicinales, bajo la supervisión de veterinarios especializados en la temática, según ha explicado CAAE en una nota de prensa.La fitoterapia veterinaria es una rama de la medicina que consiste en evitar el uso de antibióticos de síntesis química, sustituyéndolos por compuestos naturales, que no solo permiten controlar las infecciones bacterianas contraídas por los animales --como recomienda la OMS y la Agencia Española del Medicamento--, sino que facilitan la reducción de otros productos de síntesis como los antiparasitarios.CAAE ha desarrollado la marca Insumos Green, la cual incluye un amplio catálogo de productos indicados para la producción ganadera. En esta línea de trabajo, CAAE ha organizado la jornada técnica 'Lácteos Caprinos By Insumos Green. Fitoterapia Natural en caprino lechero', que se celebrará el próximo 12 de marzo en La Algaba de Ronda, una finca emblemática en la protección de razas autóctonas y en la formación en agricultura y ganadería ecológicas.La acción tiene como objetivo la presentación del proyecto, así como la formación de los ganaderos y técnicos participantes en el mismo, por expertos en la materia.El director de certificación de CAAE, Juan Manuel Sánchez Adame, ha apuntado que este "es un proyecto pionero en la implantación y control de forma coordinada (en este caso llevada a cabo por especialistas de CAAE), del uso de productos terapéuticos alternativos a los antibióticos de síntesis, como recomienda la OMS en el Plan Global para la reducción del uso de Antimicrobianos".Las empresas de Insumos Green asociadas al proyecto asumen la formación en el uso de sus productos. El proyecto está financiado con fondos propios por la industria Lácteos Caprinos S.L., cuya decidida línea de trabajo en ecológico le ha llevado a exportar cuajada láctica ecológica certificada a EEUU, línea de negocio en expansión.Según ha indicado la directora industrial de Lácteos Caprinos SL, Verónica Sánchez, "la demanda de productos lácteos españoles hacia EEUU ha aumentado de forma exponencial durante los dos últimos años. Nuestros clientes nos piden mayor cantidad de cuajada láctica ecológica certificada cada mes, y para ello buscamos ganaderos que quieran unirse al proyecto".Con esta iniciativa se persigue no solo la formación de los profesionales que trabajan en él, sino también la implicación de ganaderos interesados en comercializar leche ecológica certificada, producida en base al uso de extractos de plantas medicinales.El mercado de leche ecológica de cabra certificada es estable en precios en función de la calidad de la leche suministrada a la industria y crece gracias a la desmesurada demanda.Las plazas para esta jornada son limitadas y los participantes serán seleccionados valorándose el interés en unirse al proyecto como productor de caprino de leche ecológico. Ésta será una primera edición, si bien se repetirá la actividad en abril.--EUROPA PRESS--