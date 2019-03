BIC Euronova muestra el apoyo que ofrece a emprendedores y empresarios durante una jornada de puertas abiertas

El CEEI de Málaga BIC Euronova con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), celebra bajo el título 'El Bic ven, conócenos' y por séptimo año consecutivo una Jornada de Puertas Abiertas, con el principal objetivo de enseñar a futuros emprendedores y empresarios innovadores el apoyo que les ofrece a la hora de desarrollar y materializar su idea de negocio.Así, a lo largo de este martes se esperan algo más de 350 visitantes inscritos, que tendrán la oportunidad de ver in situ el día a día y el componente innovador de las empresas alojadas en BIC Euronova, más de 41 actualmente.También conocerán los recursos que ofrece este Centro Europeo de Empresas e Innovación, pionero en Málaga y con más de 27 años de experiencia, experto en apoyar la creación, incubación, aceleración e internacionalización de empresas innovadoras; y que recientemente ha sido reconocido como Digital Innovation Hub Europeo por la Comisión Europea, han recordado a través de un comunicado.Dirigida a emprendedores, empresarios, estudiantes y público en general, BIC Euronova lleva a cabo estas jornadas para dar a conocer a los visitantes los servicios que presenta como son incubadora de empresas, apoyo a la creación de empresas innovadoras, internacionalización, captación de financiación, proyectos, centro de negocios, coworking, incubadora virtual, softlanding, consultoría, formación, salas de reuniones, y terraza para eventos, entre otros.El director del CEEI de Málaga BIC Euronova, Álvaro Simón, ha afirmado que el concepto de un BIC (Business Innovation Centre) o su equivalente en español, CEEI (Centro Europeo de Empresas e Innovación), "es mucho más que un mero espacio físico en el que establecer una empresa, es un ecosistema empresarial donde se ofrece asesoramiento, acompañamiento y apoyo continuo", que representa "un entorno de innovación donde fomentamos la colaboración y sinergias, apostando por la consolidación e internacionalización de las pymes".Asimismo, los visitantes tienen la posibilidad de conocer las ventajas de las redes de innovación a las que pertenece, tales como ANCES, que agrupa a los BICs españoles contando con la presidencia de Álvaro Simón, director de BIC Euronova, donde tiene su sede. Así como la red europea EBN, que agrupa a más de 250 BIC.También conocerán el Club Euronova conformado por empresas del entorno del CEEI malagueño; además de las líneas de financiación, proyectos europeos, plan de formación y programas de internacionalización orientados a emprendedores y empresarios innovadores.Entre otras actividades, destaca un servicio de asesoramiento exprés para emprendedores y empresarios ofrecido por el equipo de expertos consultores del centro.Como novedad esta edición cuenta con un performance llevado a cabo por alumnos del departamento de teatro de Liberty University (Estados Unidos), de la mano de la ONG estadounidense Christar International, con sede en BIC Euronova. Durante la Jornada abren sus puertas las siguientes empresas innovadoras con sede en BIC Euronova: On Off Engineering, Solbyte, La Biznaga Digital, Eres Relocation, V2Link, Maia Consultores, BCS Consultores, Byevolution y Genia3.--EUROPA PRESS--