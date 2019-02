Bendodo resalta a los premiados por el Día de Andalucía en Málaga que

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha resaltado este viernes a las asociaciones, personas y empresas premiadas en Málaga por el Día de Andalucía que ahora se han convertido en "embajadores de Málaga" y ha destacado su labor."Vamos agrandando año tras año el número de embajadores, porque a partir de ahora os convertís en embajadores de Málaga y lo que hagáis y oigáis lleva vinculado el nombre de Málaga detrás y por tanto para nosotros será un orgullo que llevéis este reconocimiento", ha subrayado ante los medios de comunicación momentos antes del comienzo del acto de conmemoración del Día de Andalucía y entrega de galardones, que ha tenido lugar en la Facultad de Comercia de la UMA.Junto a él han estado la consejera de Empleo, Rocío Blanco; el consejero de Educación, Javier Imbroda; la delegada de Gobierno andaluz, Patricia Navarro; los delegados territoriales de la Junta en Málaga; la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez; el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez; el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y representantes de las asociaciones y personas premiadas.Bendodo ha agradecido la labor de los galardonados, que ha calificado de "orgullo" para toda Málaga. "Quiero decir que estamos muy contentos con las propuestas que nos han hecho la delegada del gobierno y los delegados provinciales que están aquí", ha resaltado."Hoy es un día de fiesta, para sentirse orgullosos, donde en este caso los malagueños nos sentimos orgullosos de ser andaluces, de ser españoles y de ser malagueños y lo más importante es que cada año podemos reconocer a malagueños que han destacado por su labor ese año", ha valorado.PREMIADOSLa Asociación de Empresarios de Playas ha sido una de las entidades premiadas por su compromiso por la mejora permanente del colectivo y de su actividad desde 1970. Desde la Junta han subrayado el trabajo que ha desarrollado, con la apuesta por la unión para promover el sector, defender sus intereses y contribuir a la promoción de la costa y la creación de empleo.El presidente de la Asociación de Empresarios de Playas, Manuel Villafaina, ha manifestado su "satisfacción enorme" por recibir el galardón y ha resaltado la labor "a favor tantos años del turismo" por parte de la entidad."Espero que con este premio se lleguen a arreglar definitivamente todas esas reivindicaciones que tenemos por parte de los chiringuitos y que no se quede solo en un premio sino en la terminación de todos nuestros expedientes en la provincia", ha señalado.Otra entidad premiada ha sido la Asociación Española de Productores de Frutas Tropicales, que nació el 14 de febrero de 2013 en Vélez-Málaga. Desde la Junta han subrayado su contribución a uno de los sectores más "pujantes" de la economía malagueña y que lleven el nombre de Málaga a nivel internacional.El presidente de la Asociación de Tropicales, Javier Braun, ha afirmado que es un "honor recoger este distintivo a tantos años de trabajo" y ha añadido que es "un merecido reconocimiento, sobre todo para los agricultores que están día a día trabajando".También se ha premiado a título póstumo al ciclista vasco afincado en Alhaurín de la Torre, Javier Ochoa, que en el 2000 alcanzó la victoria en el Tour de Francia en la subida a Huatacam, en donde tras una escapada de casi 160 kilómetros consiguió imponerse a Lance Armstrong.En el acto se ha recordado que un atropello cuando entrenaba, en el que murió su hermano, le provocó graves secuelas y parálisis cerebral, que tras una larga recuperación no le impidieron volver a triunfar sobre una bicicleta, consiguiendo cuatro medallas para España en los Juegos Paralímpicos de 2004 y 2008.La madre del ciclista, María Palacios, ha resaltado que tanto Ochoa como su hermano "siempre se han sentido muy andaluces" y que "hubiera estado muy contento" de recibir el premio y ha mostrado su agradecimiento porque "aunque no sea andaluz de nacimiento haya sido reconocido con este premio". "Para mí es muy emotivo, yo pienso que él, donde esté, estará muy contento también", ha añadido.Otra de las premiadas ha sido la bailarina malagueña de ballet Irene Estévez, que con solo once años fue admitida en el prestigioso Bolshói de Rusia. La madre de esta joven de 16 años, Ana Hernández, ha recogido el galardón en nombre de su hija, pues continúa ensayando en Moscú, y ha agradecido en su nombre a Málaga, Andalucía, al alcalde, Francisco de la Torre, a su escuela, a la profesora Valerina Letova y a la Fundación Málaga por facilitarle una beca.Hernández ha subrayado que Estévez "se considera una malagueña auténtica" y que aunque no ha podido venir a recoger el premio "lo está celebrando con sus amigas en Moscú".Otra de las entidades reconocidas ha sido la Asociación para la Atención a Mujeres Mastectomizadas u operadas de cáncer de mama (Asamma), que desde 1986 ofrece apoyo y ayuda a las afectadas por esta enfermedad y sus familiares.La presidenta de Asamma, Francisca Aguilar, ha destacado que en la entidad están "súper orgullosas" de recibir el premio, por lo que ha mostrado su agradecimiento al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y al consejero de Presidencia, Elías Bendodo.Asimismo, el profesor de ciencias del IES Martín Rivero de Ronda, Antonio Marcos Naz, ha sido galardonado por su liderazgo educativo entre su alumnado, pues les motiva para que propongan sus propias investigaciones reales que se pueden patentar y publicar, relacionadas mayormente con el medio ambiente y la eficiencia energética.Naz ha afirmado estar "muy contento y muy orgulloso" de recibir este premio y ha señalado que es una recompensa no solo suya sino de todos sus compañeros en el instituto. "Trabajamos un equipo en el centro en el que la investigación científica es un eje desde primero de la ESO hasta segundo de Bachillerato", ha destacado, al tiempo que ha recordado que ha una patente "en camino" ideada por alumnos de secundaria.También en el ámbito empresarial y tecnológico ha sido reconocida la empresa Dekra, ubicada en el PTA y que cuenta con más de 200 trabajadores en Málaga y que es líder en el campo de la seguridad y la certificación de tecnologías móviles e inalámbricas, como ha señalado su director general.La Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera (Adipa) ha sido otra de las entidades premiadas por su "ejemplo" de integración de personas con discapacidad y formación para su vida autónoma.