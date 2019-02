Bendodo prioriza poner en marcha completamente el Hospital del Gaudalhorce y continuar el desdoble de la A-357

Bendodo en el acto de presentación del candidato del PP para Cártama

El presidente del Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo, ha establecido como prioridad del Gobierno andaluz para la comarca del Valle del Guadalhorce la apuesta en marcha al "cien por cien" del centro hospitalario que, a pesar de haber sido inaugurado hace casi tres años, aún no presta servicio a pleno rendimiento, así como continuar con el desdoblamiento de la A-357."Juanma Moreno conoce bien esta comarca y sus necesidades, por lo que tenemos claro cuáles son las primeras cosas que hay que hacer desde el gobierno del cambio", ha apuntado el dirigente popular, que ha participado en el acto de presentación del candidato del PP a la Alcaldía de Cártama, Pedro Pardo, que ha estado arropado por todo el poder municipal de los 'populares' en esta comarca.Junto a la puesta en marcha a pleno rendimiento del hospital, el presidente de los populares malagueños ha fijado también el compromiso de la Junta de Andalucía con el desdoblamiento de la A-357, para que no se pare en Cártama y continúe hacia el interior de la comarca, mejorando "sustancialmente" sus comunicaciones.Igualmente, ha puesto el acento en la necesidad de avanzar en materia de depuración, siendo el Valle del Guadalhorce, junto a la Serranía de Ronda, una de las zonas de la provincia con más actuaciones pendientes en este sentido, ha remarcado."En esta comarca los socialistas no han hecho nada", ha lamentado Bendodo durante su intervención, que ha criticado "el desprecio" del PSOE cuando estaba al frente de la Junta "y de las muchas veces que la Diputación ha tenido que sacarle las castañas del fuego, como con la apertura del hospital".En la misma línea, considera que Cártama, gobernada también por el PSOE, "tiene muchas más posibilidades, debe ser mucho más que una ciudad dormitorio. Tiene mucho potencial a nivel logístico y estratégico, algo que el PSOE nunca ha visto y que nuestro candidato sabrá aprovechar".En clave electoral, ha recordado que "estamos ante una oportunidad, inédita, de que el Guadalhorce tenga más alcaldes del PP, como aquí en Cártama, con una Diputación del PP, con una Junta de Andalucía del PP y un Gobierno central del PP". "Sería lo mejor para este municipio, esta comarca y el conjunto de Málaga", ha aseverado.UN GOBIERNO ANDALUZ MUNICIPALISTAEn cuanto a la acción del Gobierno andaluz, donde Bendodo ostenta la Consejería de Presidencia, el dirigente 'popular' ha recalcado que "el gobierno del cambio va a ser, ante todo, más municipalista". "Va a defender a los ayuntamientos, porque es ahí donde están las personas, y es ahí donde debe estar un gobierno autonómico", ha argumentado.En cuanto a la convocatoria de elecciones generales, el dirigente 'popular' ha señalado que "lo que ayer hizo Pedro Sánchez fue dimitir, que no nos engañen". "Tiró la toalla, incapaz de sacar unos presupuestos adelante, y por eso se convocan elecciones", ha apuntado."Lo hace después de estar nueve meses dando la vuelta al mundo en avión, sin hacer nada", ha criticado el presidente de los 'populares' malagueños, que se ha mostrado convencido de que a partir del próximo 28 de abril habrá un nuevo gobierno del PP.--EUROPA PRESS--