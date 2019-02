El presidente del PP de Málaga y consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, ha asegurado este domingo que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "ve una oportunidad" en las próximos comicios del 28 de abril, pero "no para que el PSOE gane las elecciones; ella está deseando que Pedro Sánchez --presidente del Gobierno y secretario general del PSOE--se pegue un batacazo"."Díaz está esperando que Sánchez se pegue un batacazo para tener otra vez una nueva oportunidad para asaltar el sillón de la Secretaría General del PSOE", ha incidido Bendodo, que ha afirmado, además, que pese a que este pasado sábado Sánchez y Díaz se vieron en Sevilla "no se soportan".Bendodo, que ha presidido en el municipio malagueño de Estepona el Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, ha lamentado que Díaz "todavía no se ha enterado que los andaluces no quieren ni a Díaz ni a Sánchez".Asimismo, ha resaltado que el PP tiene "un firme compromiso con los andaluces", advirtiendo de que "no vamos a dejar que el PSOE nos distraiga ni un minuto en nuestro trabajo con la guerra sucia y sobre todo con su mal perder", lamentando Bendodo, que el PSOE-A "aún no han aceptado la derrota".En este punto, ha recordado que el PP-A ya ganó las elecciones generales ultimas "y las volveremos a ganar el próximo 28 de abril". "A ella la mandaron a su casa los andaluces el 2 de diciembre y el 28 de abril los españoles, con la ayuda de los andaluces, mandaremos a su casa a Pedro Sánchez"."Andalucía habló claro el 2 de diciembre y dijo que está harta de los 40 años de socialismo, de sus mentiras y de su mala gestión; se cansó de 40 años de parálisis de desgobierno, corrupción y, por eso, los andaluces apostaron por el cambio y estoy convencido de lo que van a volver a hacer en las elecciones generales", ha sentenciado Bendodo.Es más, ha dicho que "a los socialistas lo que les queda es una larga temporada en la oposición, tanto en Andalucía como en España", ha sostenido.De igual modo, ha recordado que "hemos salvado ya dos veces a este país de la ruina en la que la dejaron, precisamente, el PSOE", ha dicho, advirtiendo de que "era a esa ruina a la que nos llevaba Pedro Sánchez de cabeza, que por fortuna ha sido el presidente más breve en la historia de la democracia española": "Ha estado más tiempo en el aire que con los pies en el suelo y gracias a eso vamos a tener elecciones el 28 de abril", ha afirmado.Por último, Bendodo ha agregado que queda "trabajo por delante" como son dos procesos electorales, pidiendo, asimismo, "seguir trabajando" para que "nuestro presidente nacional, Pablo Casado, sea el de todos los españoles, para que la Moncloa vuelva a tener un inquilino digno que defienda sin ambages la unidad de España, se dedique a mejorar la economía y no a torpedearla como ha hecho Sánchez", ha concluido.--EUROPA PRESS--