Málaga.- 26M.- Bendodo destaca que "el tándem de Juanma Moreno y Ángel

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha destacado este sábado que "el tándem compuesto por Juanma Moreno y Ángel Nozal es lo que necesita Mijas para despegar", asegurando que "el municipio ha perdido cuatro años y necesita recuperar el ritmo para volver a ser un referente de calidad de vida, desarrollo económico y bienestar en la Costa del Sol".Así lo ha expuesto junto al número uno al Congreso por el PP de Málaga, Pablo Montesinos, durante el acto de presentación de Ángel Nozal como candidato a la Alcaldía de Mijas, reivindicando que "el dinamismo, las iniciativas y la ambición de Nozal como alcalde se complementan ahora con un presidente del cambio en la Junta, que conoce de primera mano los problemas y necesidades de la Costa del Sol y todos los proyectos que podemos desbloquear en Mijas".Bendodo, que ha reivindicado que "el PP es un partido unido y con músculo, con más de 35.000 afiliados en la provincia", ha puesto en valor que "presentamos en Mijas a un equipo ganador que conoce en profundidad las necesidades de los vecinos y, por tanto, nos marcamos el objetivo de ganar las elecciones municipales con mayoría suficiente para no depender nada más que de los mijeños y llevar al cabo al cien por cien nuestro proyecto; para que Mijas vuelva a tomar fuerza".De este modo, ha reivindicado que "siempre vine a Mijas a copiar y, hace ya algunos años, Ángel tuvo una gran idea: la Senda Litoral", explicando que "el proyecto que hoy está en el ochenta por ciento del litoral de la provincia se ideó aquí, siendo este tramo de madera el que han replicado todos los municipios, alzándose como un proyecto de referencia a nivel internacional", ha aplaudido."Nozal fue capaz de hacer seis kilómetros de la Senda Litoral en cuatro meses, mientras que otros, por el contrario, en cuatro años apenas han hecho 200 metros", ha lamentado Bendodo, subrayando que "esta misma ilusión es la que genera el gobierno del cambio en Andalucía, que no va a dar volantazos y que va a tener a Mijas como una prioridad", ha asegurado.El también consejero de Presidencia, que ha recordado que "en dos meses, el gobierno de Juanma Moreno ha aprobado 104 medidas", ha reivindicado que "hemos venido a bajar los impuestos, eliminando el de sucesiones y donaciones", contraponiendo que, "mientras que el PSOE lo soluciona todo subiendo los impuestos, el PP defiende que bajar la presión fiscal incentiva la economía, aumenta el consumo, se recauda más y así se pueden mejorar los servicios públicos; este el modelo del PP", ha advertido.Respecto a la próxima cita electoral del 28 de abril, Bendodo ha destacado que "Mijas y la provincia también se juegan mucho", incidiendo en que "sólo hay dos opciones, a modo de referéndum: o bien nos decantamos por el PSOE, de la mano de populistas, independentistas y antiguos miembros de Herri Batasuna; o bien apoyamos a los constitucionalistas"."Los que defendemos la unidad del país, a quienes creemos que podemos sentirnos cien por cien andaluces y españoles, es decir, un voto por la estabilidad y la generación de empleo y riqueza, que es lo que representa el Partido Popular", ha especificado.Por último, Bendodo ha aseverado que "en el PP queremos que venga gente a sumar y a enriquecer nuestro proyecto para Málaga, por lo que nos sentimos muy orgullosos de que Pablo Montesinos haya aceptado ser nuestro número uno al Congreso".Además, ha agredecido su trabajo a Carolina España y ha reconocido la labor y trayectoria de Celia Villalobos, Esperanza Oña y Manuel Robles, a quienes la formación hará entrega mañana de los tres escudos de oro durante la celebración del Día del Partido.Por su parte, Montesinos ha reivindicado que "el PP tiene un proyecto para Málaga, para Andalucía y para España", advirtiendo de que "es importantísimo que, frente a los partidos de los eslóganes, confiemos en proyectos claros y seguros, y el Partido Popular es sinónimo de seguridad en página económica", ha afirmado."Apostad por los buenos gestores al frente de las alcaldías y Nozal tiene un gran balance económico a sus espaldas", ha defendido, recordando que "el gobernador del banco de España alertó de que los PGE de Sánchez no se podían cumplir y, pese a ello, el PSOE los presentó; esa es la diferencia", ha insistido.El candidato popular ha puesto el foco igualmente en que "el presidente Sánchez no descarta aliarse de nuevo con los que quieren romper España y sentarse a negociar con la unidad nacional", abundando en que, "por el contrario, nadie duda de que con Pablo Casado como presidente, España va a seguir unida".Por último, Montesinos ha reivindicado que "un PP unido y fuerte en las generales y en las municipales va a traer más libertad, más moderación y más seguridad económica, por eso voy a dar la batalla por Mijas, por la provincia de Málaga y para que Pablo Casado sea el próximo presidente de los españoles", ha concluido.--EUROPA PRESS--