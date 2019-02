Bendodo en el Consejo de Alcaldes de Málaga

El presidente del PP de Málaga y consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, ha defendido este domingo que el PP "lleva en el ADN" la "bajada de impuestos" y ha incidido en que el Gobierno de la Junta, presidido por Juanma Moreno, "va a bajar los impuestos a todos los andaluces y con todas las consecuencias", como "también lo hará Pablo Casado cuando llegue a ser presidente de todos los españoles".Todo ello, frente a un "modelo socialista de gestión", que, a juicio de Bendodo, "lleva aparejado subir impuestos, asfixiar a los ciudadanos y espantar a los inversores"."Cuando la gente vota al PP sabe lo que vota, sabe como entendemos la gestión publica, llevamos en nuestro ADN la bajada de impuestos, sabemos que lo mejor para la economía es agilizar la burocracia, mejorar los servicios y bajar los impuestos", ha reiterado.Bendodo, que ha presidido en el municipio malagueño de Estepona el Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, ha recordado que hace dos semanas en la localidad malagueña de Antequera, "la primera medida en el primer Consejo de Gobierno de Juanma Moreno fue bajar los impuestos, con la bonificación al 99 por ciento de Sucesiones y Donaciones". "Este gobierno va a bajar los impuestos a los andaluces y con todas las consecuencias", ha subrayado.Asimismo, ha aludido a "los intentos" de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de subir los impuestos como al diesel o subidas del tramo autonómico del IRPF, lo que ha calificado como una "bomba en la línea de flotación" de la recuperación económica". "Andalucía ha sido estos años un verdadero infierno fiscal y es lo que ha intentado hacer, precisamente, Pedro Sánchez en la Moncloa pero no le ha dado tiempo, aunque lo ha intentado", ha advertido."Cualquiera diría que donde pasa un gobierno socialista no vuelve a crecer la hierba, pero sí, crece, con paciencia, trabajo, entrega... pero sobre todo con un gobierno del PP", ha agregado.También ha aludido, en su intervención, a la situación en la que se han encontrado la Junta tras los gobiernos del PSOE y ha criticado que "los socialistas y sus satélites, todos los grupos de presión, de interés que durante 40 años han vivido, y muy bien, de las prebendas del PSOE, no saben ya que inventarse para frenar el cambio. Pero el cambio en Andalucía es imparable", ha agregado.Así, ha dicho que han sido criticados con que "la supresión de impuesto de sucesiones y donaciones dejamos de ingresar 35 millones de euros", pero ha recordado que "solo en intereses de demora, por no cumplir sus obligaciones, la Junta paga 50 millones de euros cada año, eso habrá que reconducirlo".DESBLOQUEOPor otro lado, Bendodo ha definido al Ejecutivo de Juanma Moreno como un "gobierno cumplidor, no sólo baja los impuestos, defiende la unidad de España y agiliza la administración".Ha pedido, de igual modo, seguir trabajando "por nuestros vecinos y por nuestros municipios hasta el ultimo día, sin caer en las trampas socialistas que no saben otra cosa que confrontar, crispar, dividir y enfrentar a la gente"."Nuestro partido, el PP, tiene un compromiso firme con los andaluces y no vamos a dejar que el PSOE nos distraiga ni un minuto en nuestros trabajo con la guerra sucia y sobre todo con su mal perder. Porque aún no han aceptado la derrota", ha dicho.Así, ha reiterado que el Gobierno "del cambio" es el "del desbloqueo, el Gobierno que va a sacar de los cajones la cantidad de proyectos que van a generar empleo y riqueza en Andalucía", ha defendido, asegurando que "el bloqueo se ha acabado. Con Juanma la Junta es el mejor aliado de ayuntamientos y alcaldes". "Le pese a quien le pese el cambio en Andalucía es imparable", ha reiterado.Frente a ello, ha criticado que "el PSOE sigue empeñado en reabrir heridas cerradas, dividir a España en bloques ficticios, en poner etiquetas injustas, en levantar cordones sanitarios", ha lamentado, añadiendo que "cualquiera pensaría que a estas alturas Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A, habría captado el mensaje del 2 de diciembre pero como todavía no se ha enterado vamos a volver a dárselo todos el 28 de abril"."Nos queda mucho trabajo por delante, dos procesos electorales pido que sigamos trabajo como hasta ahora", ha dicho, mostrándose convencido de que "todos juntos con la colaboración leal de la Junta vamos a conseguir que Andalucía salga del vagón de cola y se convierta en un referente", ha concluido.--EUROPA PRESS--