Bendodo critica que Sánchez "se está financiando la campaña electoral

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha criticado este sábado que los "viernes antisociales Pedro Sánchez se está financiando la campaña electoral, y eso lo hace a costa del bolsillo de todos los españoles", en referencia a las medidas aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros.Así, el dirigente 'popular' ha asegurado que esos "viernes sociales", definidos así por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son "los más antisociales de la historia; esos viernes que nos están cargando de compromisos económicos que no son ningún regalo que están dejando los españoles, son verdaderas hipotecas para el futuro"."El PP lleva en el ADN la bajada de impuestos, y el socialismo, cuando llega y donde llega sube los impuestos", ha resaltado Bendodo en la presentación en Málaga la campaña de recogida de propuestas ciudadanas para elaborar un Programa Electoral Abierto, en la que también ha intervenido el alcalde y candidato a la reelección en la capital, Francisco de la Torre.Por estos motivos ha advertido de que si gobernaran de nuevo los socialistas "confluirá en muchísimos más impuestos", lo que ha contrastado con el nuevo Gobierno andaluz "del cambio", cuya segunda medida es "la bajada de impuestos, porque creemos que bajando impuestos se activa la economía, la gente consume más, por tanto se recauda más, y al recaudarse más se pueden mejorar los servicios públicos".Por otro lado ha resaltado los logros conseguidos por De la Torre en Málaga y que "la Junta debe estar al quite del problema, como está el Ayuntamiento de Málaga, para buscar soluciones con los vecinos", advirtiendo de que "Málaga está hoy donde está gracias a la gestión del PP y de Paco de la Torre, de manera que, para apostar por esa Málaga del futuro, necesitamos a Paco de la Torre: el alcalde al que quieren todos los malagueños, incluso los que no votan al Partido Popular", ha aplaudido."La transformación de Málaga la ha hecho a pulmón el Partido Popular, con De la Torre a la cabeza, sin el apoyo de la Junta", ha lamentado entonces, incidiendo en que "ese freno a Málaga se ha acabado y vamos a recuperar los años perdidos, ya que el alcalde tiene al mejor de los aliados, a otro malagueño, como es Juanma Moreno".En esta línea, el presidente de los populares malagueños ha reivindicado que "esto demuestra que el PP le viene bien a Málaga", recordando que "en el gobierno andaluz, ya hemos bajado la presión fiscal, hemos suprimido el impuesto de sucesiones, hemos ahorrado 14,5 millones de euros en puestos directivos, hemos impulsado auditorías y vamos a eliminar los aforamientos".VÍDEO DEL DELGADO DE SALUDPor otro lado, desde el PP han señalado que a Bendodo le parece "bien" la forma de comunicar "diferente" del delegado de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, que criticó este viernes en un vídeo de poco más de tres minutos, subido a su canal de YouTube, el "engaño" del anterior Gobierno andaluz del PSOE "durante 16 años" con el tercer hospital de Málaga capital.En el vídeo, Bautista reduce el trabajo de los socialistas a un dibujo de la fachada de un hospital, hecho por él mismo en un folio en blanco y utilizando varios rotuladores, desde su propia casa.PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICAPor su parte, el alcalde de Málaga ha destacado la "participación para reforzar la democracia" frente a los "populismos", especialmente en momentos como el actual cuando la Constitución y la democracia "son atacadas"."Es importante esta idea, reforzarla ahora en esta etapa en que se trata de configurar un programa elaborado de abajo a arriba", ha incidido, al tiempo que ha explicado las opciones que han puesto en marcha en su partido para que los interesados mandes sugerencias y peticiones.De la Torre se ha referido así a la creación de un número de teléfono para contactar a través de Whatsapp, "las mesas que se montan para que se rellenen las propuestas en los distintos distritos a lo largo de la semana y los foros que también están teniendo lugar desde, digamos, la secretaría de participación dentro del propio PP que están abiertos a comerciantes, a chiringuitos, a autónomos, a mayores, a clubes deportivos, a entidades culturales, relativas a la movilidad".--EUROPA PRESS--